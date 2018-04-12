4 причины провала стартапов: не повторяйте ошибки

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». В последнее время все чаще в новостях речь идет о стартапах, которые становятся успешными, принося своим основателям большие деньги. Однако важно понимать, что те стартапы, которые оказываются успешными, это лишь малая доля всех стартапов, которые появляются на свет. Бывает и так, что стартап оказывается провальным, а его создатель не только не достигает желаемого успеха, но и оказывается в долгах. Сайт Businessinsider.com опросил ряд экспертов, которые рассказали о причинах того, что стартапы оказываются провальными. Ниже мы расскажем об этих причинах. Несовершенное тестированиеНесовершенное, неправильное тестирование — этот фактор назвали самым частым при неудаче стартапа. Этот фактор определяется несколькими причинами, в частности, непониманием того, как нужно выходить на рынок, непонимание барьеров для выхода на рынок и многие другие. Однако в основе всего этого лежит неумение проверить и подтвердить свои гипотезы и предположения. Также эксперты отмечают, что зачастую стартапы предлагают продукт, который никому не нужен. Это также приводит к провалу. По оценкам экспертов, 50% провалов связаны именно с этой причиной. При этом они отмечают, что для того, чтобы избежать этой ошибки, необходимо тщательно изучить рынок и нужды клиентов. Кроме того, отсрочка запуска стартапа также может стать причиной провала. Зачастую создатели стартапа стремятся добиться идеала, откладывая запуск до лучших времен. И к тому времени, как они готовы запустить свой стартап, на рынке уже появляются аналогичные предложения, которые, несмотря на несовершенство, успели завоевать признание клиентов. Поэтому эксперты советуют не гнаться за идеалом. Несовместимость членов командыНесовместимость членов команды стала второй часто называемой причиной провала стартапов. Очень важно то, как члены команды будут взаимодействовать друг с другом, какие сильные и слабые стороны есть у каждого члена команды и как эти стороны используются в процессе работы. Все это важно при создании стартапа и работе со сложностями на пути к успеху. Очень часто члены команды ставят на первое место собственное благополучие и не могут отказаться от раздувания конфликта ради общего дела. Кроме того, эксперты указывают на то, что очень часто команда бывает подобрана однобоко, то есть все члены команды обладают техническим складом ума, в то время как необходима креативность и творческий подход. Причиной также может служить отсутствие единого мнения и взгляда на то, каких результатов необходимо достичь в ходе работы. Члены команды могут по-разному расставлять приоритеты и ценности, что не способствует успеху. Неспособность руководителя грамотно организовать работу команды также часто является причиной провала стартапа. Отсутствие настойчивостиОтсутствие настойчивости — этот третий фактор неудачи стартапов, который чаще всего называли эксперты. Проблема может быть в том, что лидер не задает четкую стратегию для компании, что позволило бы придерживать этой стратегии в долгосрочной перспективе и добиваться успеха. Поэтому много денег и времени уходит на постоянные изменения стратегии. Эксперты подчеркивают, что стартап — это очень сложное дело, требующее временных и денежных затрат, а также много сил и энергии. Если всего этого недостаточно, то такой стартап обречен на провал. Иногда основатели стартапов просто чувствуют выгорание и перестают вкладывать силы в его развитие. Другие причиныВо время опроса экспертов были названы и другие причины, которые оказывают негативное влияние на успех стартапа. Часто жадность бывает причиной провала. Жадность приводит к тому, что вы потеряете клиентов (например, если будете взимать слишком много дополнительных плат). Однако эксперты советуют привлекать новых клиентов щедрыми предложениями, а не скупиться. В итоге, ваша щедрость окупится сполна. Кроме того, причиной провала может стать отсутствие адекватных инструментов и отчетности. Так, стартап может провалиться из-за отсутствия плана по продажам или отсутствия инструментов, которые позволяли бы отслеживать перспективы, предложения и продажи. Эксперты также считают, что провал может случиться, если у стартапа нет четких целей по объему продаж и нет четкого плана по тому, как добиться этих целей. Дисциплина важна, и это подчеркивают эксперты, которые считают, что это позволит лучше конкурировать на рынке, где существует множество предложений.