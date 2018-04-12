Жителей Карелии предупредили о смертельной опасности выхода на лед

Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения просит жителей Карелии не выходить на лед водоемов.

Несмотря на запреты выхода на лед и закрытие ледовых переправ, жители республики, подвергая свою жизнь смертельной опасности, продолжают выходить на лед водоемов на рыбалку, либо для перехода через водоемы из одного населенного пункта в другой. В связи с резким таянием снега и льда это становится смертельно опасным мероприятием. Ежегодно провалы под лед становятся причиной гибели людей.

Государственный комитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения предупреждает о смертельной опасности и просит жителей республики не выходить на лед водоемов.

Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Никакая рыбалка, даже очень удачная, не стоит человеческой жизни. Всегда помните об этом,

— напоминают чиновники.