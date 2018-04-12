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Мутко: «Вопрос о переносе даты финала Кубка России мы даже не рассматриваем»
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Мутко: «Вопрос о переносе даты финала Кубка России мы даже не рассматриваем» 

SPORT24.ru 50 минут назад
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал новость о том, что Финал Кубка России 2018 года, запланированный на 9 мая, может быть перенесен на другой день.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство МВД России недовольно решением назначить матч на этот день, поскольку у ведомства не хватает сотрудников для охраны матча с учетом того, что большая часть полицейских будет задействована на мероприятиях, посвященных Дню Победы.
«У нас все согласовано. РФС попросил именно дату 9 мая, финал вписывается в программу праздничных мероприятий. В эти дни там всегда сотни тысяч людей, не думаю, что будут какие-то проблемы, связанные с футболом.
Недавно был в Волгограде, мы провели большое совещание с губернатором, на котором присутствовали все представители силовых ведомств. Никаких вопросов мне не задавали. Был доклад о подготовке к проведению финала Кубка России. 8 мая там сыграют юношеские сборные России и Германии, а 9 — финал Кубка. Пока вопрос о переносе даты мы даже не рассматриваем. Все по плану», — рассказал Мутко в беседе с корреспондентом Sport24 Артемом Калининым.
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