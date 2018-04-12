Мутко заявил, что РФС не рассматривает вопрос о переносе финала Кубка России по футболу на другую дату

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал информацию СМИ, согласно которой финал Кубка России может быть перенесён на другую дату из-за сложностей в обеспечении безопасности.

«У нас всё согласовано. РФС попросил именно дату 9 мая, финал вписывается в программу праздничных мероприятий. В эти дни там всегда сотни тысяч людей, не думаю, что будут какие-то проблемы, связанные с футболом», — приводит слова Мутко Sport24.

Он отметил, что на недавнем совещании с губернатором, на котором присутствовали все представители силовых ведомств вопросов о переносе матча не было.

«8 мая там сыграют юношеские сборные России и Германии, а 9 — финал Кубка. Пока вопрос о переносе даты мы даже не рассматриваем. Всё по плану», — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что РФС не намерен переносить финал Кубка России по футболу на другую дату.