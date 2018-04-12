Общая масса забракованного продовольственного сырья в Приморье в 2017 году выросла в 4,5 раза

Из продажи изъяли более 15 т продуктов.

По результатам контроля происхождения, качества и безопасности пищевой продукции, находившейся в 2017 году на потребительском рынке Приморского края, была забракована 691 партия продовольственного сырья и пищевых продуктов, что в 1,4 раза меньше, чем в 2016 году (2016 год — 966), передает пресс-служба Роспотребнадзора

Вместе с тем, общий объем забракованных продовольственного сырья и пищевых продуктов в 2017 году составил 15351 кг, что выше уровня 2016 года в 4,5 раза (2016 — 3404 кг).

В общем числе забракованных партий импортируемые пищевые продукты составили 22%. Наибольший удельный вес партий в данной группе приходится на группы пищевых продуктов: «алкогольные напитки» (32,2%), «плодоовощная продукция» (18,4%), «прочие» (15%), «кондитерские изделия» (14,4%), «рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них» (4,6%).