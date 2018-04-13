Арестованного после выборов коммуниста Игнатия Панеша отпустили на свободу

Вчера утром в Краснодаре молодой коммунист Игнатий Панеш был освобожден из помещения спецприемника, сообщает пресс-служба краснодарского КПРФ

«ФедералПресс» напоминает, что 7 апреля суд вынес решение об аресте Панеша на 15 суток.

После подачи аппликационной жалобы на решение суда первой инстанции. коммуниста освободили. При этом с 7 по 12 апреля в Краснодаре в поддержку Панеша проводились одиночные протестные пикеты.

«Мое освобождение — это победа закона и здравого смысла над беззаконием и политическими репрессиями. Большое спасибо — всем за помощь и поддержку!», — сказал он.