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Арестованного после выборов коммуниста Игнатия Панеша отпустили на свободу
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Арестованного после выборов коммуниста Игнатия Панеша отпустили на свободу 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера утром в Краснодаре молодой коммунист Игнатий Панеш был освобожден из помещения спецприемника, сообщает пресс-служба краснодарского КПРФ.
«ФедералПресс» напоминает, что 7 апреля суд вынес решение об аресте Панеша на 15 суток.
После подачи аппликационной жалобы на решение суда первой инстанции. коммуниста освободили. При этом с 7 по 12 апреля в Краснодаре в поддержку Панеша проводились одиночные протестные пикеты.
«Мое освобождение — это победа закона и здравого смысла над беззаконием и политическими репрессиями. Большое спасибо — всем за помощь и поддержку!», — сказал он.
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