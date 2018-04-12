Кирилл Петров: «Ак Барс» меньше устал, чем ЦСКА? В финале это сильно влиять не будет"

Нападающий ЦСКА Кирилл Петров в преддверии финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» подчеркнул, что меньшая усталость соперника не будет иметь значения. Он также добавил, что хорошо общается со многими игроками казанцев.

— «Ак Барс» сильнее СКА? — вопрос Петрову.

— Зачем мне об этом думать?

— Сколько знакомых осталось?

— Со многими нормально общаюсь.

— Бурмистров вспоминал, как вместе в школе учились.

— Да, мы с ним недавно созванивались.

— Он сказал, что друзей на льду не будет, а после серии обниметесь.

— Надеюсь, что так и будет.

— Есть обиды на Билялетдинова?

— С чего вы такой вопрос задаете? Даже не знаю, что ответить.

— Зинэтула Хадярович говорил, что вы недорабатываете.

— Не знаю, откуда вы это взяли.

— «Ак Барс» меньше устал после своего финала конференции. Будет преимущество у соперника?

— В финале это сильно влиять не будет. Мы провели всего на две игры больше, но успели отдохнуть.

— Поездка в Казань будет особенной?

— Да нет, я там часто бываю (улыбается).

— Удивились, что серия начнется в Казани?

— Регламент такой.

— Нужен перекрестный плей-офф?

Первая встреча между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 14 апреля в Казани.