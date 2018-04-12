Кирилл Петров: «Ак Барс» меньше устал, чем ЦСКА? В финале это сильно влиять не будет" 

Нападающий ЦСКА Кирилл Петров в преддверии финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» подчеркнул, что меньшая усталость соперника не будет иметь значения. Он также добавил, что хорошо общается со многими игроками казанцев.
— «Ак Барс» сильнее СКА? — вопрос Петрову.
— Зачем мне об этом думать?
— Сколько знакомых осталось?
— Со многими нормально общаюсь.
— Бурмистров вспоминал, как вместе в школе учились.
— Да, мы с ним недавно созванивались.
— Он сказал, что друзей на льду не будет, а после серии обниметесь.
— Надеюсь, что так и будет.
— Есть обиды на Билялетдинова?
— С чего вы такой вопрос задаете? Даже не знаю, что ответить.
— Зинэтула Хадярович говорил, что вы недорабатываете.
— Не знаю, откуда вы это взяли.
— «Ак Барс» меньше устал после своего финала конференции. Будет преимущество у соперника?
— В финале это сильно влиять не будет. Мы провели всего на две игры больше, но успели отдохнуть.
— Поездка в Казань будет особенной?
— Да нет, я там часто бываю (улыбается).
— Удивились, что серия начнется в Казани?
— Регламент такой.
— Нужен перекрестный плей-офф?
— Какая разница, с кем играть. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Первая встреча между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 14 апреля в Казани.