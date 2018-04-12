Гендиректор «Тосно»: Ленинградская область помогает клубу 

«Область нам помогает. Да, у нас есть задержки (по зарплатам), но мы стараемся все выплачивать. Помощь есть», — сказал Матюшенко.
Источник: В «Тосно» провели собрание с футболистами и сказали, что денег нет Ранее источник в клубе сообщил РИА Новости, что в «Тосно» недавно провели собрание, на котором футболистам сообщили, что в клубе нет денег, а организовать встречу с губернатором Ленинградской области, чтобы попросить у него финансовой поддержки, не получается. В настоящий момент «Тосно» запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов. После 25 матчей клуб занимает пятнадцатое место в таблице РФПЛ.