Вячеслав Матюшенко: «У» Тосно" есть сложности с деньгами, но ситуация не критическая"

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко опроверг информацию «Р-Спорта», что в клубе закончились деньги. По словам руководителя, клуб постепенно закрывает долги.

— Странные источники, откуда они берутся? — ответил Матюшенко на вопрос о проблемах с деньгами. — Мы понемногу платим — уже закрыли январь, на очереди остальные месяцы.

— По премиальным такая же ситуация?

— Нет, по премиальным есть задержка, но все закроем.

— То есть ситуация не критическая?

— Сложности есть, но никакой катастрофы.

— То есть клуб продолжит свое существование?