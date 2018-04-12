Вячеслав Матюшенко: «У» Тосно" есть сложности с деньгами, но ситуация не критическая" 

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко опроверг информацию «Р-Спорта», что в клубе закончились деньги. По словам руководителя, клуб постепенно закрывает долги.
— Странные источники, откуда они берутся? — ответил Матюшенко на вопрос о проблемах с деньгами. — Мы понемногу платим — уже закрыли январь, на очереди остальные месяцы.
— По премиальным такая же ситуация?
— Нет, по премиальным есть задержка, но все закроем.
— То есть ситуация не критическая?
— Сложности есть, но никакой катастрофы.
— То есть клуб продолжит свое существование?
— Конечно. Да и потом, если бы не было денег, то мы, наверное, никуда бы не ездили на выезды. (Андрей СИЗЯКИН)