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Разгневанные соседи собрались у дома избившего инвалида подростка
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Разгневанные соседи собрались у дома избившего инвалида подростка 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Кирово‐Чепецке Кировской области около подъезда одного из участников нападения на инвалида дежурит разъяренная толпа. Об этом рассказала директор школы, где учится подросток, сообщил местный новостной портал Progorod43.ru.
Подросток состоит на внутреннем школьном учете. Такой агрессии, как на видеозаписи, до этого за ним не замечали. Сейчас он дает показания в полиции
— Директор школы
Также стало известно, что зачинщика издевательств над инвалидом уже по-своему наказали местные жители: подростка отыскали и избили возмущенные соседи. Девушка, которая снимала на видео бесчинства своего приятеля в отношении мужчины с тростью, тоже установлена: она учится в местной коррекционной школе.
Следователи уже установили всех участников группового избиения инвалида, а также получили сведения о личности потерпевшего. Все собранные материалы проверки уже направлены в Следственный комитет. Потерпевший дает показания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В сети был опубликован ролик, в котором стайка подростков из Кирово-Чепецка Кировской области нападает на мужчину с тростью и избивают его. Сотрудники полиции проверили видеоролик и по горячим следам задержали всех хулиганов.
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