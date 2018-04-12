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Богородская молодежь завоевала серебро и бронзу городской игры «Космобрейн-2018»
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Богородская молодежь завоевала серебро и бронзу городской игры «Космобрейн-2018» 

Официальный сайт управы района Богородское 34 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Две команды из Детского молодежного актива «Богородская юность» завоевали медали в игре, которая была посвящена наступающему Дню космонавтики.
На территории Измайловского кремля в прошедшую субботу состоялась интерактивная игра «Космобрейн-2018». Участие в ней приняли 14 команд из Москвы и Подмосковья, составленных из представителей детских общественных объединений и организаций. Район Богородское представляли две команды из ДМА «Богородская юность» — «Supernova» и «Сверхновая».
Участникам игры предстояло показать свои знания в астрономии и космонавтике, решить множество задачек, проявив логическое мышление, работу в команде и многое другое.
В итоге Детский молодежный актив завоевал серебряные и бронзовые медали и «вернулся из космоса» с победами.
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