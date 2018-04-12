Мутко: «Концовка чемпионата будет интересная»

Временно отстраненные от выполнения обязанностей президента РФС Виталий Мутко высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Локомотив" пока еще имеет большой гандикап. Но надеюсь, концовка будет интересная. Предстоит нешуточная борьба — у лидера впереди еще игры с прямыми конкурентами. Это здорово. Это дает рост мастерства игрокам российской сборной. Главное, чтобы все они обошлись без травм в решающих матчах сезона. Понятно, что это часть футбола, но игрокам нашей национальной команды желаю здоровья", — цитирует Мутко sport24.ru.