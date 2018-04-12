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Мутко: «Концовка чемпионата будет интересная»
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Мутко: «Концовка чемпионата будет интересная» 

Soccer News 31 минуту назад
Фото: Soccer News
Временно отстраненные от выполнения обязанностей президента РФС Виталий Мутко высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.
"Локомотив" пока еще имеет большой гандикап. Но надеюсь, концовка будет интересная. Предстоит нешуточная борьба — у лидера впереди еще игры с прямыми конкурентами. Это здорово. Это дает рост мастерства игрокам российской сборной. Главное, чтобы все они обошлись без травм в решающих матчах сезона. Понятно, что это часть футбола, но игрокам нашей национальной команды желаю здоровья", — цитирует Мутко sport24.ru.
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