Создать космическую станцию и пообщаться с космонавтом смогли школьники Подмосковья

В Звездном городке, самом сердце космонавтики, школьники участвуют в квесте. Мероприятие посвящено Дню космонавтики. Викторину по мотивам орбитальной станции «Мир» создали волонтеры «Победы» и Юнармия. Школьникам устроили несколько сюрпризов. Среди которых — встреча с космонавтом.

Задание для ребят — собрать станцию «Мир» из бутылок и веревок. Без рук подобно манипулятору участникам нужно сделать точную копию станции.

В космической гонке по мотивам истории орбитальной станции «Мир» участвует более пятидесяти команд. Специальный квест ко дню космонавтики разработан на основе реальных историй и воспоминаний космонавтов. Например, в рукавицах необходимо заделать пробоину, и такой случай действительно был на станции «Мир». Или нужно осуществить стыковку, а для этого нужно правильно ответить на все вопросы викторины.

Конечно же, формат квеста — это очень важная вещь, потому что время не стоит на месте, современные способы воспитания и взаимоотношения с подростками таковы, что нужно самыми понятными инструментами до них доносить происходящее

Сегодня же стартовала всероссийская акция «Улыбнись, как Гагарин». Чтобы стать участником, нужно сделать селфи на фоне исторического места с такой же улыбкой как у первого космонавта.

Акция «Улыбнись, как Гагарин» уже стартовала. Я тоже уже искала портрет Гагарина, чтобы улыбнуться, как он, потому что такая улыбка не может ни заражать. Сегодня, я думаю, все социальные сети наполнятся большим количеством улыбок наших ребят, которые делают Подмосковье лучше и своими улыбками, и своими делами, и своим отношением к истории

— Ирина Плещева, министр ГУСК Московской области.

Специальным гостем мероприятия стал

космонавт-испытатель

отряда космонавтов Иван Вагнер. В отряде космонавтов он уже семь лет. Несмотря на плотный праздничный график, он ответил на вопросы школьников и рассказал, о чем мечтают космонавты.

Моя глобальная мечта — слетать на Луну, у нас по планам это 2030-ые годы. Может быть, NASA , у них по планам это пораньше. Что касается Марса, это пока дорога в один конец. Говорить об этом как о какой-то программе пока нельзя. В плане жизни на Марсе, цивилизации — это вопрос очень далекого будущего

— Иван Вагнер,

космонавт-испытатель

Пройти космический квест сможет не только молодежь Подмосковья. Викторина будет доступна для всей страны. Победители же первой игры получили наборы космического питания.