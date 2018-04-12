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Создать космическую станцию и пообщаться с космонавтом смогли школьники Подмосковья
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Создать космическую станцию и пообщаться с космонавтом смогли школьники Подмосковья 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Звездном городке, самом сердце космонавтики, школьники участвуют в квесте. Мероприятие посвящено Дню космонавтики. Викторину по мотивам орбитальной станции «Мир» создали волонтеры «Победы» и Юнармия. Школьникам устроили несколько сюрпризов. Среди которых — встреча с космонавтом.
Задание для ребят — собрать станцию «Мир» из бутылок и веревок. Без рук подобно манипулятору участникам нужно сделать точную копию станции.
В космической гонке по мотивам истории орбитальной станции «Мир» участвует более пятидесяти команд. Специальный квест ко дню космонавтики разработан на основе реальных историй и воспоминаний космонавтов. Например, в рукавицах необходимо заделать пробоину, и такой случай действительно был на станции «Мир». Или нужно осуществить стыковку, а для этого нужно правильно ответить на все вопросы викторины.
Конечно же, формат квеста — это очень важная вещь, потому что время не стоит на месте, современные способы воспитания и взаимоотношения с подростками таковы, что нужно самыми понятными инструментами до них доносить происходящее
Ирина Плещева, министр ГУСК Московской области.
Сегодня же стартовала всероссийская акция «Улыбнись, как Гагарин». Чтобы стать участником, нужно сделать селфи на фоне исторического места с такой же улыбкой как у первого космонавта.
Акция «Улыбнись, как Гагарин» уже стартовала. Я тоже уже искала портрет Гагарина, чтобы улыбнуться, как он, потому что такая улыбка не может ни заражать. Сегодня, я думаю, все социальные сети наполнятся большим количеством улыбок наших ребят, которые делают Подмосковье лучше и своими улыбками, и своими делами, и своим отношением к истории
— Ирина Плещева, министр ГУСК Московской области.
Специальным гостем мероприятия стал
космонавт-испытатель
отряда космонавтов Иван Вагнер. В отряде космонавтов он уже семь лет. Несмотря на плотный праздничный график, он ответил на вопросы школьников и рассказал, о чем мечтают космонавты.
Моя глобальная мечта — слетать на Луну, у нас по планам это  2030-ые  годы. Может быть, NASA, у них по планам это пораньше. Что касается Марса, это пока дорога в один конец. Говорить об этом как о  какой-то  программе пока нельзя. В плане жизни на Марсе, цивилизации — это вопрос очень далекого будущего
— Иван Вагнер,
космонавт-испытатель
Пройти космический квест сможет не только молодежь Подмосковья. Викторина будет доступна для всей страны. Победители же первой игры получили наборы космического питания.
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