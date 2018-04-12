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«Анже» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 13 апреля
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«Анже» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 13 апреля 

LiveSport.Ru 27 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Анже»
За 6-ть туров до окончания чемпионата Франции «Анже» занимает 14-ю строку в турнирной таблице. В 32-х поединках «черно-белые» заработали 36-ть очков. От 18-го «Труа» они оторвались на 7-м баллов.
После неудачных поединков февраля,3-и поражение кряду, «скоисты» затем выдали серию в которой уступили только один раз (ПСЖ на выезде со счетом 1:2).
В остальных встречах «Анже» одержал 3-и победы и 2-а раза сыграл вничью. Сначала переиграл «Лилль» (2:1) в гостях. Затем одолел «Генгам» на своем поле — 3:0. Привез один балл из Бордо (0:0), потом уступил в Париже (1:2).
В 30-м туре на родной арене команда Стефана Мулена разгромила «Кан» — 3:0. В последней игре расписала мировую со «Страсбуром» (1:1) дома.
16-ть домашних поединков принесли «скоистам» 5-ть побед, 5-ть ничьих и 6-ть поражений. Разница забитых и пропущенных — 21:24.
«Ницца»
«Орлята» за последние 7-ть матчей проиграли только один поединок, лидеру ПСЖ на своем поле со счетом 1:2. Другие поединки принесли 3-и виктории и 3-е ничьи.
Все прогнозы на Лигу 1  Расписали мировые с «Нантом» (1:1) дома и «Бордо» (0:0) на выезде. Затем победили в 2-х встречах подряд — «Лилль» (2:1) на своем поле и «Генгам» (5:2) в гостях.
В 30-м туре уступили ПСЖ (1:2), в следующем матче выиграли у «Труа» со счетом 2:0 на его поле и поделили очки на родной арене со своим конкурентом за место в еврокубках «Ренном» (1:1).
В 32-х поединках «Ницца» положила в свою копилку 46-ть баллов и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1. Только из-за лучшей разницы мячей «красно-черных» опережает «Монпелье» и на один пункт «Ренн». «Нант» и «Сент-Этьен» отстают на 2-а и 3-и очка соответственно.
На выезде «орлята» проиграли в 6-ти поединках, в 5-ти одержали победы и 4-е раза сыграли вничью. В последних 2-х сезонах «Анже» на своем поле «Ниццу» обыграть не смог (1:1 и 0:1). В первом круге оппоненты сыграли вничью — 2:2.
Прогноз
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям поединка, оценивая их победу в 2,70. На победу хозяев предлагают — 2,80, ничья — 3,40.
«Ницца» ведет борьбу за попадание на следующий сезон в ЛЕ и очки «орлятам» очень нужны, а «Анже» почти решил вопрос сохранение прописки.
В этом матче ждем агрессивной игры от «Ницца» в атаке и голов в ворота соперника. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал — «Ницца» ТБ 1,0 за 1,70.
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