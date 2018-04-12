Маленькие околофутбольные хитрости: Как новый калининградский стадион пережил почти идеальный дебют

Путь в тысячу ли начинается с первого шага, а наша дорога на «Стадион Калининград» — у «Плазы» в 19 часов. Погода хорошая, поэтому, не особо торопясь, «Твой Бро» проходит по Эстакадному мосту, спускается на остров Канта, приближается к Рыбной деревне. При переходе Медового моста слышны громкоговорители. На разные голоса они желают прохожим хорошего настроения. Движение на Октябрьском острове перекрыто, люди спокойно пересекают дорогу к парковке у «Виктории» и следуют на звук.

Дальше — прямая дорога к стадиону по жилым районам острова, где через каждые метров двадцать вас встречают волонтёры в поролоновых перчатках с оттопыренным указательным пальцем. «Пятёру волонтёру!» — кричат они, чем веселят прохожих, которые охотно дают «хай файв» и иногда уточняют, правильно ли идут. Волонтёры кивают в нужном направлении. Подсвеченный цветом морской синевы стадион уже заметен издалека. Игроки ослепительных балтийцев и самарских «Крылышек» давно на нём.

Волонтёры — не единственные, кто наперебой выдают ободряющие возгласы. На всем протяжении протокольного маршрута грядущего Чемпионата мира тусуются мимы и клоуны, актеры на ходулях, жонглёры, ансамбли народного творчества, музыканты, перформеры с мыльными пузырями и возможно даже где-то глотатели шпаг, а то и бородатые женщины. Создается впечатление, что оргкомитет тестового матча постучался в каждый дом, где есть КВНщики старше восьми лет, и попросил помочь с развлечением 15 тысяч гостей первой игры «Балтики» по дороге на стадион. С одной стороны, выглядит мило, как на пешеходной зоне Дня города. С другой, энтертейнеры здесь буквально повсюду, и ближе к стадиону становится понятна как минимум одна из целей подобной густонаселенности Октябрьского острова артистами. Все они — и те, кто играют на гармонях, и те, кто жонглируют булавами под «Деспасито», и те, кто просто пронзительно кричат «Хорошего вам настроения!» — не дают людям отойти в сторону, где всё ещё горы песка или строительного мусора, где канализацию прикрывают временные люки, запаянные монтажной пенкой, где при даже небольшом намёке на дождь наверняка будет не пройти. Такие вот маленькие околофутбольные хитрости. Аниматоры поторапливают людей, чтобы те не создавали заторы излишними задержками, но — надо признать — создают атмосферу, какой не было на старой «Балтике».

С сумерками немного холодает, равнина вокруг стадиона продувается ветрами, но гости игры с «Крыльями» не обращают внимания. Заблудиться по дороге на новую арену решительно невозможно — сразу после второй эстакады что слева, что справа — пустырь. Что-то более-менее похожее на затор случается при первом кордоне безопасности — у турникетов охраны стадиона. Со стороны двух пожилых мужчин, спорящих относительно того, в какую из человеческих многоножек-очередей встать, доносится: «Да все тут в первый раз! Никто … (ничего) не знает!» Их слышит волонтёр и подсказывает, куда лучше податься. Работа молодых ребят в красных жилетках и снаружи, и, как мы узнаем позже, внутри стадиона — выше любых похвал.

Контроль безопасности осуществляют курсанты филиала Университета МВД , они вежливы и внимательны. Девушки в форме даже улыбаются. Очередь к турникетам и сам контроль занимают минут 15, по дороге к своим местам на одном из центральных секторов мы проходим ещё одну линия контроля — непосредственно на входе на стадион, где проверка куда менее строгая. Заглядываем в туалет — в нем еще видны следы недавнего ремонта, а промеж двух писсуаров, как в «Прометее» Ридли Скотта , внезапно стоит стремянка. На своих зрительных местах мы в 20.10, игра к этому времени идет уже 10 минут, но соседи по трибуне успокаивают: мы ничего особо не пропустили. Опоздают на стадион многие — трибуны будут заполняться до середины первого тайма.

В первые полчаса игры «Балтика» смотрится бодрее — она прессингует, давит самарскую команду, почти безоговорочно доминирует в центре поля. Впрочем, убойных эпизодов у чужих ворот мало, калининградцы нередко ошибаются с передачами, но все же выглядят убедительнее и увереннее соперников. В составе наших предсказуемо выделяются самый титулованный игрок «Балтики» бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский и ивуариец Сенин Себаи — оба ранее становились лучшими игроками тура в Футбольной Национальной Лиге.

Впрочем, большинство пришедших на игру калининградцев вряд ли хорошо владеют статистической информацией — многие пришли на футбол в первый раз или вернулись после продолжительного перерыва. Мальчишка младшего школьного возраста спрашивает, указывая на разметку поля: «А разве трава бывает белая?»

Двум красивым девушкам происходящее на поле вовсе неинтересно — ровно 20 минут они делают парное селфи, опробовав все возможные ракурсы, чтобы в кадре поместились и их улыбки, и счет на табло, и симпатичный волонтер.

В какой-то момент мяч улетает за ворота «Балтики». Его ловят зрители и долго не отдают, устроив продолжительную фотосессию со спортивным снарядом — в ней по очереди принимает участие десятка полтора людей.

Рядом с нами с иголочки одетые молодые люди напряженно разглядывают противоположную сторону поля, где над тренерскими скамейками и центральными секторами расположена ВИП-ложа. Наконец, заметив там кого-то знакомого, один из них на какое-то время пропадает в «Телеграме», а потом вздыхает: «Там вино дают». По слухам, гостями ВИП-зоны этим вечером должны были стать проклятый Олимпийским комитетом Виталий Мутко и строительный магнат Араз Агаларов , чей «Крокус» строил калининградский стадион. Их визит отменился в последний момент: почему, мы не знаем — это же слух.

В перерыве, на который команды уйдут при нулевой ничьей, ознакомиться с ассортиментом пищеблока новой калининградской арены отправится значительная часть трибун. Большинство вернутся с печатью разочарования на лице. Меньшинство — с ней же, но ещё сухариками, чипсами, перемотанными целлофаном сендвичами. Известно, что на ЧМ-2018 едой будет заниматься сеть «Шоколадница», кто занимается ей сейчас — неизвестно, но гордиться этим людям совершенно точно нечем.

Единственное развлечение между таймами — выступление чирлидерш, которое, правда, получится довольно смазанным. Музыку, под которую они танцуют, слышно плохо, да и вообще к стереосистеме на стадионе пока большие вопросы, на которые, впрочем, дает ответ словосочетание «тестовый матч». В перерыве, пока на поле нет экшена, есть возможность как следует разглядеть «Стадион Калининград» глазами зрителя. Внушительная спортивная конструкция не создает впечатления недоделки, которая вот-вот провалится в мятежный грунт острова Ломзе. Недостатки есть, их немало, но среди них нет ни одного, который невозможно устранить до чемпионата. У нас красивая и стильная арена, которую конечно ещё предстоит окончательно довести до ума, но смотреть футбол на ней комфортно, а команда, пусть местами в несколько деревянной манере, изо всех сил старается соответствовать своему новому роскошному дому.

Другое дело, что этого не пытаются делать некоторые зрители. Во втором тайме после спорного эпизода с трибуны из-за ворот в сторону гостей летит бутылка. Это чревато возможным штрафом принимающей стороне, но дело не в нем. Насколько она внушительная — издалека не видно, но практически на любых европейских стадионах в целях безопасности болельщикам продают только открытые бутылки — без крышек. Так меньше риск для игроков получить в лоб прицельное попадание заполненным увесистым сосудом. Возможно, калининградскому стадиону стоит взять приём на вооружение.

С другой стороны, болельщики поддерживают родную команду, в том числе известными каждому хоть раз ходившему на старую «Балтику» зарядами. Что интересно — все, что мы слышали, приличные. После жесткого стыка и фола в пользу гостей в голосе немолодого мужчины сквозит сожаление: «Эх, сейчас бы прокричать те самые слова про судью, но не буду — здесь дети». Детей действительно в избытке, по крайней мере на центральных секторах, очень многие пришли семьями, и именно это — та публика, о которой долго мечтало руководство калининградского футбольного клуба. Публика, которая с середины второго тайма запускает «Волны» одну за другой.

Аванс, который выдали своей команде болельщики, купив все выпущенные в продажу билеты, отдается на 76 минуте. Калининградская пантера Сенин Себаи, много ошибавшийся в первой половину встречи, в перерыве переодел бутсы, и именно ими он забивает дебютный гол на новом калининградском стадионе. Происходит это после фола вышедшего на замену у самарцев Ивана Таранова в своей штрафной и безупречно исполненного пенальти. Стадион ликует. Игра становится жестче, но «Балтика» удерживает победный счет.

На выходе нет никаких заторов, покидают арену все в хорошем настроении. Кто-то, выходя со стадиона, где через два с небольшим месяца состоятся игры Чемпионата мира, недовольно бубнит по поводу того, что на Октябрьский остров нельзя вызвать такси, но улыбающиеся волонтёры и уменьшающийся с каждым шагом красавец-стадион утихомиривают ворчуна.

Вечером 11 апреля «Стадион Калининград» пережил, пожалуй, идеальный дебют: хорошо организованные волонтёры, народный интерес, прекрасная погода, хорошо отлаженная логистика, победа домашней команды. Для того, чтобы понять реальное положение вещей, необходимо пережить самый негативный и критический сценарий. С ураганом и ливнем, отсутствием волонтёров, агрессивной полицией, плохим контролем, обилием пьяных болельщиков, плохой логистикой, пустыми трибунами, проигрышем «Балтики», в конце концов. Не то чтобы этого так хотелось, но нужно смотреть правде в глаза: так, как на матче «Балтики» и «Крыльев Советов» будет не всегда. Когда-нибудь маленькие околофутбольные хитрости не спасут. Фото: Александр Подгорчук