Домингес: Роналду рукоплескали в Турине, а он снял майку после липового пенальти

Португалец в ответном четветьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:3) в добавленное время реализовал пенальти и на эмоциях снял футболку, празднуя забитый мяч, выведший «Реал» в полуфинал турнира.

«Ювентус Стэдиум» провожал Роналду овациями после матча в Турине, а он показал свои мышцы, сняв футболку после липового пенальти на последней минуте", — написал Альварес в «Твиттере».