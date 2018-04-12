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Домингес: Роналду рукоплескали в Турине, а он снял майку после липового пенальти
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Домингес: Роналду рукоплескали в Турине, а он снял майку после липового пенальти 

Чемпионат.com 26 минут назад
Бывший футболист мадридского «Атлетико» Альваро Домингес, начинавший свой профессиональный путь в футболе в «Реале», прокомментировал поступок форварда мадридского клуба Криштиану Роналду.
Португалец в ответном четветьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:3) в добавленное время реализовал пенальти и на эмоциях снял футболку, празднуя забитый мяч, выведший «Реал» в полуфинал турнира.
«Ювентус Стэдиум» провожал Роналду овациями после матча в Турине, а он показал свои мышцы, сняв футболку после липового пенальти на последней минуте", — написал Альварес в «Твиттере».
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