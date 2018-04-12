В Петербург не пускают подозрительных осьминогов из Индонезии

При проведении ветеринарного контроля партии замороженного осьминога в порту Санкт-Петербурга специалисты территориального управления Россельхознадзора выявили нарушение норм ветеринарного законодательства РФ.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, на маркировочных этикетках прибывшего из Индонезии груза дата производства совпадала с датой истечения срока годности продукции.

Более 19 тонн этого подозрительного морепродукта решено было задержать до получения результатов лабораторных исследований на показатели качества и безопасности.