В Петербург не пускают подозрительных осьминогов из Индонезии 

При проведении ветеринарного контроля партии замороженного осьминога в порту Санкт-Петербурга специалисты территориального управления Россельхознадзора выявили нарушение норм ветеринарного законодательства РФ.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, на маркировочных этикетках прибывшего из Индонезии груза дата производства совпадала с датой истечения срока годности продукции.
Более 19 тонн этого подозрительного морепродукта решено было задержать до получения результатов лабораторных исследований на показатели качества и безопасности.