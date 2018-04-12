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В Петербург не пускают подозрительных осьминогов из Индонезии
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В Петербург не пускают подозрительных осьминогов из Индонезии 

Интересант 22 минуты назад
При проведении ветеринарного контроля партии замороженного осьминога в порту Санкт-Петербурга специалисты территориального управления Россельхознадзора выявили нарушение норм ветеринарного законодательства РФ.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, на маркировочных этикетках прибывшего из Индонезии груза дата производства совпадала с датой истечения срока годности продукции.
Более 19 тонн этого подозрительного морепродукта решено было задержать до получения результатов лабораторных исследований на показатели качества и безопасности.
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