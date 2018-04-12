Александр Гришин: Чем черт не шутит, может ЦСКА и выиграет 3:0

Первый матч в Лондоне закончился победой «Арсенала» со счетом 4:1. Ответная игра состоится в Москве сегодня.

«Если бы в Лондоне проиграли со счётом 1:2, шансы имелись бы, а так их практически нет. К сожалению, уровень исполнителей и уровень командной игры у «Арсенала» намного выше. Отыграть три мяча ЦСКА будет сложно, но если наши ребята забьют на первых минутах, чудо может произойти. Недооценка со стороны гостей? Она могла ещё проявиться на ранних стадиях плей-офф, но не сейчас, когда решается судьба трофея. «Канониры» прекрасно понимают, что им осталось несколько игр до победы в Лиге Европы, которая позволит команде в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов. Арсен Венгер точно привезёт в Москву оптимальный состав, и «Арсенал» сыграет в полную силу.

Если ЦСКА пройдет «Арсенал», то выиграет Лигу Европы: оптимистичная статистика

RT на русском. Задача только одна — показать своим болельщикам на домашнем стадионе хороший футбол. Пусть ЦСКА даже не выйдет в полуфинал, но если команда будет сражаться и одержит победу с любым счётом, поклонники армейцев наверняка останутся довольны и даже не подумают упрекнуть футболистов. Все ведь понимают, что ЦСКА серьёзно уступает «Арсеналу» в классе. Думаю, Виктор Гончаренко выставит на матч сильнейший состав, и ребята поборются. А там чем чёрт не шутит, может, ЦСКА и выиграет 3:0! Всякое случается. В 1992 году мы выбили из Лиги чемпионов «Барселону», которая на тот момент была лучшей командой Европы. Главное — верить», — цитирует Гришина

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:05 мск.

Сможет ли ЦСКА повторить успех «Ромы» и пройти в полуфинал еврокубка по итогам двух матчей с «Арсеналом»?