ЧМ-2018: Что, где, когда

Летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира по футболу — долгожданное событие для многих россиян и традиционно привлекающее внимание всей планеты. ЧМ случается достаточно редко (раз в 4 года), чтобы как-то примелькаться или наскучить. Практика показывает, что футболом во время чемпионатов мира начинает интересоваться куда больше людей, чем в обычное время, ну а ЧМ-2018 — это повод для миллиардов болельщиков познакомиться и с городами России, с нашей страной в целом, увидеть ее и, быть может, полюбить, несмотря на всю пропаганду и сложности в политических отношениях.

Победа заявки: как Россия получила ЧМ-2018

Помимо России на проведение ЧМ-2018 претендовали: Австралия, Англия, Индонезия, Мексика, Россия, США, Япония, Португалия и Испания (совместная заявка), Бельгия и Нидерланды (совместная заявка). Из-за положения ФИФА о ротации континентов реально на чемпионат мира претендовали заявки России, Англии, а также совместные проекты Испании — Португалии и Бельгии — Нидерландов.

Как сообщается на странице чемпионата мира в Википедии, заявочная книга России на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 была отправлена в ФИФА в мае 2010 года. Министр туризма, спорта и молодежной политики Виталий Мутко сообщал, что Россия потратит 10 миллиардов долларов на строительство стадионов и инфраструктуры.

В официальной делегации, которая представляла заявку исполкому ФИФА, входили помимо Виталия Мутко не только политики и функционеры, но и такие известные люди, как Анна Нетребко, Валерий Гергиев, Наталья Водянова, Роман Абрамович.

В декабре 2010 года в Цюрихе было объявлено имя хозяина чемпионата мира 2018 года, им стала Россия, победившая уже во втором туре, набрав более половины голосов. Во втором туре российская заявка набрала 13 баллов, а Испания и Португалия только 7.

Именно тогда стала знаменитой речь Виталия Мутко, произнесенная на ломаном английском языке, а словарь мемов пополнили фразы «летс ми спик фром май харт» и «фо ФИФА», кстати, владение английским Мутко затем стало постоянным поводом для шуток российского руководства.

Какие города России стали хозяевами ЧМ-2018

Согласно первоначальной заявке России в список на ЧМ входили 13 городов из пяти кластеров. В октябре 2011 года заявку покинула Московская область, губернатор Борис Громов заявил о нерентабельности строительства нового стадиона. К сентябрю 2012 года города будущего чемпионата были разделены на три категории: «полностью готовые» Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург, готовые «с большой вероятностью» Краснодар и Самара, города «с проблемами» — Саранск, Волгоград, Ярославль, Калининград и Ростов-на-Дону.

29 сентября 2012 года в рамках телепередачи «Сегодня вечером с Андреем Малаховым» на Первом канале был назван окончательный список городов ЧМ-2018, чемпионат получили 11 городов (12 стадионов), при этом, по предварительной информации лишним должен был стать Саранск, а не Краснодар. Не попадание краснодарцев в заявку вызвало много критических отзывов, ведь в городе на тот момент выступало два сильных клуба, а впоследствии в Краснодаре был построен прекрасный новый стадион.

В итоге ЧМ-2018 пройдет в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Казани, Санкт-Петербурге и Москве (на двух стадионах — в «Лужниках» и на «Открытие-Арена»).

Сколько Россия потратила на подготовку к ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года официально стартовала в июне 2013-го, когда была утверждена соответствующая федеральная программа.

Перед этим, как сообщается в Википедии, регионы запросили на подготовку к чемпионату мира 540 млрд руб., но первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов заявил, что эта сумма завышена.

В январе 2015 года сообщалось, что расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года были сокращены на 10%. В то же время в дальнейшем регулярно поступали новости об увеличении затрат на проведение ЧМ-2018. В мае 2017 года правительство увеличило расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу с 638,84 млрд руб. до 643,55 млрд руб. В октябре 2017 года расходы на подготовку и проведение ЧМ-2018 были увеличены почти на 35 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета — до 678,06 миллиарда рублей. В новостях сообщалось, что регионы выделят 92 миллиарда рублей, еще 195,81 миллиарда составят частные инвестиции.

Той же осенью Виталий Мутко заявил, что расходы на спортивную составляющую чемпионата мира 2018 года в общей сложности не превышают 140 миллиардов рублей.

В конце 2017 года Владимир Путин отметил, что, как и в случае с Олимпийскими играми-2014, на ЧМ-2018 из бюджета выделено меньше половины задействованных средств, большая их половина — это частные вложения. При этом государственные деньги расходуются в основном на подготовку инфраструктуры в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу.

Стадионы в городах ЧМ-2018

Часть стадионов к ЧМ-2018 была построена, ряд арен было решено реконструировать.

Самой первой среди новых стадионов чемпионата мира была построена арена в Казани.

Самым скандальным стал стадион в Санкт-Петербурге, который задумывался еще до чемпионата мира, но в итоге был открыт всего за год с небольшим до турнира. Стадион «Санкт-Петербург» также с отрывом стал самым дорогим, что и является одной из главных причин упомянутой скандальности.

Стадион в Екатеринбурге вызвал много споров своей отрезанной, как кусок пирога, и отодвинутой за чашу стадиона дополнительной трибуной. Сидя на этих местах, наверное, чувствуешь себя как россиянин, которому не удалось купить билета на матчи ЧМ. Вроде бы и на празднике и немного за его пределами. Хотя это натянутое сравнение, а в ФИФА уверяют, что с временной трибуны на поле открывается замечательный вид.

Самыми проблемными оказались стадионы в Самаре и Калининграде. В самом западном городе менялся подрядчик, приступившее в итоге к строительству ЗАО «Крокус Интернэшнл» обвинило власти Калининградской области в плохой подготовке площадки, кстати, в 2017 году калининградскому экс-министру строительства было предъявлено обвинение в хищении 750 млн рублей при возведении стадиона «Арена Балтика». Новости о проблемах с грунтом под стадионом в Калининграде появлялись даже весной 2018 года. Ну а кончилось все арестом самих братьев Магомедовых, в чью бизнес-империю и входили незадачливые строители на острове Октябрьском.

Если калининградский стадион слишком окружен водой, то самарский решили строить в более безопасном месте, не у самарско-волжской стрелки прямо в старом городе (это, конечно, плюс). Но если старой Самаре перенос стройки продлил жизнь, то строительство арены почему-то не ускорил. Отставание на «Самара-Арене» самое большое и очень печалят надежды властей на то, что погода позволит решить к лету проблемы с полем. А если не позволит? Впрочем, вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович в марте отмечал, что «в Самаре есть возможность нагнать график работ».

Стадион «Казань-арена»

Универсально-футбольный стадион в Казани открыли в 2013 году, «Казань-арена» была построена за рекордные 36 месяцев. Домашняя арена казанского футбольного клуба «Рубин» — сегодня (апрель 2018) один из самых вместительных стадионов России, соответствует наивысшей четвертой категории УЕФА. Стадион принял ряд мероприятий международного уровня, таких как XXVII Всемирная летняя Универсиада в 2013 году, 16-й Чемпионат мира ФИНА по водным видам спорта в 2015 году, Кубок Конфедераций в 2017 году.

Стадион «Казань-арена»

Открытие: 14 июня 2013 года

Стоимость постройки: 14,4 млрд рублей

Вместимость стадиона: 45 379 человек

Официальный сайт: kazanarena.com Стадион «Открытие Арена»

Вторым новым стадионом ЧМ-2018 стала московская «Открытие Арена». Домашний стадион футбольного клуба «Спартак» (Москва) был построен лишь на 93-м году существования знаменитой команды. Заложили стадион еще в 2007 году, но затем строительство несколько раз приостанавливалось. Строился стадион с 2010 года по лето 2014-го.

Стадион «Открытие Арена» успел принять матчи Кубка конфедераций 2017 года, на нем играл в Лиге чемпионов «Спартак», ряд поединков провела сборная России. На стадионе проходили культурные мероприятия, концерты известных рок-групп.

Стадион «Открытие Арена»

Открытие: 5 сентября 2014 года

Стоимость постройки: 14,5 млрд рублей

Вместимость стадиона: 45 360 человек

Официальный сайт: otkritiearena.ru Стадион «Санкт-Петербург»

Арена в городе на Неве была самой скандальной, о потраченных на нее суммах ходили легенды и анекдоты, стадион, задуманный первым проектировщиком Кисе Курокавой как летающая тарелка, уже после смерти этого архитектора космически подорожал, а под конец строительной эпопеи сравнивался лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым со «Звездой смерти». Стал, то есть, не просто летающей тарелкой, а серьезным космическим кораблем.

Именовали питерский стадион и «Позор-ареной» (Дмитрий Медведев), а президент России Владимир Путин как-то назвал строительство арены в Санкт-Петербурге очень печальной историей. Популярный питерский актер Дмитрий Нагиев говорил, что ход строительства стадиона в какой-то степени отражает то, что происходит в стране. Уже после введения стадиона в эксплуатацию, как положено в фильмах ужасах, зло вернулось в виде проблем с выкатным полем, в третьей части ужастика крышу арены атаковали бакланы.

В самом деле, стадион «Санкт-Петербург» с 2007 года, когда началось строительство, подорожал с 6,7 млрд рублей до 43, или в долларах с 250 млн до 1,4 млрд Впрочем, позитивно мыслящие питерцы полагают, что новый стадион стоит мессы, а первые оценки просто из другого времени, да и «подсчитали тогда стоимость работ на коленке» (как рассказывал президент «Зенита» Александр Дюков).

Стадион «Санкт-Петербург»

Открытие: 22 апреля 2017 года

Стоимость постройки: 43 млрд рублей

Вместимость стадиона: 56 196 человек

Официальный сайт: arena.fc-zenit.ru Стадион «Нижний Новгород»

В конце 2014 года министерство спорта подписало контракт с ОАО «Стройтрансгаз» на строительство стадиона «Нижний Новгород». Работы по возведению арены начались в 2015 году. Стадион построили на Стрелке, месте впадения реки Оки в Волгу, напротив нижегородского Кремля. К стадиону продлили Сормовско-Мещерскую линию метро (на одну станцию от Московского вокзала).

Хитовыми матчами на стадионе «Нижний Новгород» должны стать поединок Аргентина — Хорватия и четвертьфинал.

Стадион «Нижний Новгород»

Открытие: 2018 год Стоимость постройки: 17,9 млрд рублей

Вместимость стадиона: 45 000 человек

Стадион «Мордовия Арена»

Стадион в Саранске было поручено возвести казанцам («ПСО Казань»), которые ранее справились со многими объектами летней Универсиады-2013, и собственно, построили футбольную «Казань Арену». Красивый бело-оранжевый стадион стал хорошим поводом для Саранска соединить жилой район с центром города с параллельным обустройством набережной и созданием зоны отдыха.

Стадион «Мордовия Арена»

Открытие: 2018 год Стоимость постройки: 16,5 млрд рублей

Вместимость стадиона: 30 000 человек (44 149 на время проведения ЧМ 2018)

Стадион «Волгоград Арена»

Новый стадион в Волгограде возвели на месте старого, на котором когда-то здорово играл местный «Ротор». Местные болельщики надеются, что на новой шикарной арене возродится и команда Веретенникова-Нидергауса. Волгоградский стадион, расположенный недалеко от Мамаева кургана (20 минут пешком), по задумке архитекторов, сочетает в рисунке самонесущих конструкций фасада местные традиции сложного плетения из лозы с праздничным салютом Победы в Великой Отечественной войне. А самая большая в России вантовая кровля стала чем-то вроде велосипедного колеса из высокопрочных стальных канатов.

Стадион «Волгоград Арена»

Открытие: 2018 год Стоимость постройки: 16,367 млрд руб Вместимость стадиона: 45 000 человек

Стадион «Ростов Арена»

Левый-левый-левый берег Дона, о котором пел Шуфутинский, теперь не только Левбердон с многочисленными кафе и шашлычными, но и место нового ростовского стадиона. Построить его у реки было непросто, как и в Калининграде, но дела пошли успешнее, песок намыли, уже в середине марта 2018 года был подписан акт о приемке в эксплуатацию «Ростов-Арены». Впрочем, и потраченная на ростовский стадион сумма оказалась одной из самых больших (не считая, конечно, Санкт-Петербурга).

Стадион «Ростов Арена»

Открытие: 15 апреля 2018 года

Стоимость постройки: 19,8 млрд руб Вместимость стадиона: 37 868 человек (45 000 на время проведения ЧМ-2018)

Стадион «Екатеринбург Арена»

Реконструировать старое, как известно, обычно тяжелее и дороже, чем строить заново. Но у такого подхода есть свои плюсы, стадион остается на том же, знакомом болельщикам месте, к тому же в застроенном центре новую арену часто и впихнуть негде. В Екатеринбурге стадион «Центральный» находится близко к центру, 6-7 кварталов от Плотинки, до пешеходной улицы Вайнера еще ближе.

Стадион «Екатеринбург Арена»

Открытие: 1 апреля 2018 (после реконструкции)

Стоимость реконструкции: 12,5 млрд рублей

Вместимость стадиона: 25 000 человек (35 696 на время проведения ЧМ 2018)

Стадион «Калининград»

Изначально стадион думали сделать 45-тысячником, впрочем, в Калининграде сомневаются, что будет найдено применение и 35-тысячной арене. А главной проблемой стало место, выбранное для строительства — Октябрьский остров, где ранее проживавшие в Кенигсберге немцы ничего не строили. Территория вокруг стадиона страдает от окружающей воды, впрочем, проблему обещают решить.

Стадион «Калининград» («Арена Балтика»)

Открытие: 2018 год Стоимость постройки: 17,8 млрд рублей

Вместимость стадиона: 35 000 человек

Стадион «Самара Арена»

В космической Самаре решили подойти с соответствующим размахом к постройке нового стадиона, на огромной территории и с прицелом на наукоград Гагарин-центр. Но стадионы-летающие тарелки как-то не очень летают в России, достаточно примера из Питера. Самарский стадион еще в 2016 году был в красной тревожной зоне с точки зрения ФИФА, министр спорта Виталий Мутко, правда, говорил, что федерация футбола зря волнуется и у него сомнений в подрядчике (та же ПСО «Казань») нет. В октябре к ПСО «Казань», были применены штрафные санкции по причине отставания от графика — готовность стадиона составляет 65%. В декабре 2017 года Федеральное правительство перенесло срок завершения строительно-монтажных работ на стадионе в Самаре. Кроме этого на завершение работ на стадионе «Самара Арена» в 2018 году решили дополнительно выделить 598,612 млн рублей.

В итоге стадион в Самаре весной 2018 года достраивают 3 тысячи человек в круглосуточном режиме.

Стадион «Самара Арена»

Открытие: по плану в 2018 году

Стоимость постройки: 18,9 млрд рублей

Вместимость стадиона: 44 918 человек

Стадион «Фишт»

Сочинский стадион — дважды герой спортивных суперсобытий в России, только недавно построенный к Олимпиаде в Сочи и уже реконструированный к ЧМ-2018.

Стадион «Фишт»

Открытие: в 2013 году, после реконструкции в 2017

Стоимость реконструкции: 1-4 млрд рублей (по разным оценкам)

Вместимость стадиона: 41 220 человек

Арена «Лужники»

Самый знаменитый, вместительный, старый (из участников ЧМ-2018) стадион, который проведет финал чемпионата. В московских «Лужниках» все начнется и закончится, матч-открытие тоже будет в столице России. К ЧМ-2018 стадион сделали чисто футбольным, ликвидировав беговые дорожки и легкоатлетическую зону. Реконструкция прошла с 2014 до лета 2017 года, осенью прошлого года в «Лужниках» прошел первый большой матч — сборных России и Аргентины. После игры не обошлось без проблем с выходом со стадиона, болельщикам пришлось выбираться часами. К счастью, после второго большого теста, матча с Бразилией весной 2018 года, таких трудностей избежать удалось.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкция арены «Лужники» обошлась городскому бюджету в 24 млрд рублей, по его словам, это самый дешевый стадион «среди подобных проектов». Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев называл более высокую стоимость работ по реконструкции «Лужников» — 26,6 млрд руб.

Арена «Лужники»

Открытие: в 2013 году, после реконструкции в 2017

Стоимость реконструкции: 24 млрд рублей (по разным оценкам)

Вместимость стадиона: 81 000 человек

Могут ли забрать ЧМ, скандалы и угрозы бойкота

С учетом сложной политической ситуации в отношениях России с западными партнерами, вопрос бойкота ЧМ-2018 поднимался неоднократно. Еще весной 2015 года «Свободная пресса» сообщала о том, что 13 американских сенаторов направили письмо президенту ФИФА Йозефу Блаттеру, в котором просили лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 и провести голосование, которое определит новую страну-хозяйку турнира. В ФИФА идею бойкота ЧМ-2018 не поддержали. «Бойкот спортивных турниров, а также политика изоляции или конфронтации — не самые эффективные способы решения проблем. Проведение же турнира может стать мощным толчком для конструктивного диалога между народами и правительствами, а также благоприятно скажется на социальных изменениях», — цитировали в новостях пресс-секретаря ФИФА Делию Фишера.

Летом аналогичное предложение поступило из Англии. Тогдашний президент УЕФА Мишель Платини заявил, что не станет поддерживать предложения футбольных властей Англии о бойкоте первенства планеты 2018 года в России.

В октябре 2016 года министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сообщил, что Великобритания и США ищут «возможности», чтобы надавить на Россию и заставить ее изменить свою линию в сирийском вопросе. Одним из инструментов давления, по словам Джонсона, мог стать бойкот ЧМ-2018.

Не обошлось без мысли о бойкоте и на волне допинговых обвинений в адрес России. В конце 2017 года заявления информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о причастности российских футболистов к государственной допинг-программе, стали не только поводом для шуток болельщиков в нашей стране (включая Виталия Мутко), но и предложением главы института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозефа де Пенсье оставить ЧМ-2018 России, но изгнать с турнира сборную-хозяйку. На фоне всего, что сделали с российскими олимпийцами, звучала идея де Пенсье не так уж дико.

В январе 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев ведёт переговоры с футбольными федерациями разных стран о бойкоте Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России летом 2018 года, а также с различными фанатскими движениями, которые могли бы устраивать политические акции. Сама сборная Украины «успешно» не попала на ЧМ-2018.

Ну а главный удар по российскому ЧМ с наиболее серьезными угрозами бойкота начался весной 2018 года после «отравления Скрипаля». Борис Джонсон объявил о возможном бойкоте сборной Англии ЧМ-2018 в России уже через день после новостей об инциденте с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Сообщалось, что идею британцев могут поддержать Япония, Польша и Австралия. Германия же выступила против возможного бойкота.

Британский обозреватель издания The Times Эдвард Лукас даже предположил, что во время ЧМ-2018 года в России игрокам сборной Англии могут подсыпать некое вещество, которое негативно повлияет на их выступление.

Комментируя бойкот ЧМ-2018 руководством Великобритании, почетный президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что данное решение негативно отразится на самих британцах, а нашей службе протокола будет только легче.

Легендарный советский футболист, первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что если сборная Англии, а вслед за ними Польша, Япония, Австралия не приедут на первенство планеты — слабее от этого турнир не станет, а их места, вероятно, займут те, кто заняли в подгруппах вторые места.

Какие сборные и звезды не попали на ЧМ-2018

В то время как некоторые министры вынашивают идею бойкота, многие сильные сборные по спортивным причинам не попали на ЧМ-2018. Самой главной потерей, пожалуй, стала сборная Италии во главе с ветераном-вратарем Джанлуиджи Буффоном — четырехкратные чемпионы мира в плей-офф неожиданно проиграли Швеции Златана Ибрагимовича. На твердом втором месте — сборная Голландии Арьена Роббена и Квинси Промеса — голландцы умудрились не попасть даже в стыковые матчи. Но такое пришло время перемен в мировом футболе — поколения итальянцев и голландцев сейчас не лучшие.

Вообще, на ЧМ-2018 не попало много наших знакомых, например, команды Уэльса и Словакии. Не то что бы хотелось снова встречаться с Гаретом Бэйлом и Мареком Гамшиком, свежи воспоминания о Евро-2016. Не приедет в Россию и Камерун, который наша сборная так любит крупно побеждать. Также от Европы можно пожалеть об отсутствии Чехии, Турции, какой-либо из Ирландий, но в целом, все справедливо и в Россию на ЧМ-2018 приедут все сильнейшие в данный момент.

Не будет на турнире сборной Чили, но команду Артуро Видаля и Алексиса Санчеса мы, по крайней мере, посмотрели на Кубке Конфедераций в прошлом году. Вообще, 4 плюс 1 путевки на ЧМ от Южной Америки — это явно мало.

Ну и сборная США лишила Госдеп головной боли, благоразумно пропустив вперед Панаму с Гондурасом. Хотя чемпионаты мира американцы пропускают редко — с 1986 года такого не было.

Жеребьевка ЧМ-2018, маршруты болельщиков

1 декабря 2017 года в Государственном Кремлевском дворце прошла жеребьевка финального турнира ЧМ-2018. Сборной России достались Уругвай, Египет и Саудовская Аравия, что многие сочли неплохим жребием. С другой стороны, и сборная в ее нынешнем положении должна выкладываться в играх с любым соперником. Если Уругвай Эдинсона Кавани и Луиса Суареса — явный фаворит в группе, то у египтян играет лучший бомбардир английской Премьер-лиги Мохаммед Салах, и еще 6 человек из Туманного Альбиона, включая Мохаммеда Эль-Ненни из «Арсенала». С египтянами сборной России и предстоит биться за выход из группы, и слово «биться» выглядит эвфемизмом.

«Групп смерти» жеребьевка не родила. Просто в какой-то группе намечаются два четких фаворита, а в какой-то один: Испания и Португалия, Франция, Аргентина, Бразилия, Германия и Мексика, Бельгия и Англия, Колумбия. Конечно, интересней борьба будет в группах с одним фаворитом.

Сборная России начнет матчем открытия с Саудовской Аравией 14 июня в «Лужниках», второй поединок с Египтом в Санкт-Петербурге и третья игра с Уругваем в Самаре. Остается надеяться, что на двух космических стадионах сборная покажет приблизительно такой же футбол.

Где каких болельщиков ждать? Англичане начнут с Тунисом в Волгограде, потом поднимаются по Волге в Нижний Новгород и перебираются на самолетах в Калининград (или прибывают только туда и дальше надеются пробраться подальше в плей-офф). Французы начнут в глубинках — Казань, Екатеринбург, затем добираются и до Москвы. Испанцы и португальцы начнут в Сочи, к южанам жребий был добр, потом эти сборные увидят Москва, Саранск, Казань и Калининград. Германия играет в Москве, Сочи и Казани, в подготовленных и знакомых по Кубку Конфедераций местах.

Аргентина Лионеля Месси поедет по маршруту Москва — Нижний Новгород — Санкт-Петербург — «стрижи», «ласточки» и «сапсаны» им в помощь. Бразилия начнет в Ростове — городе, в котором есть что-то от Рио-де-Жанейро. Далее «кудесники мяча» приедут в Питер и Москву.

С точки зрения безопасности стоит уделить внимание помимо англичан восточноевропейским фанатам, на ЧМ-2018 будут и поляки, и сербы с хорватами. Последние даже играют матчи в Калининграде в течение 4 дней — если есть желание встретиться, то кто-то задержится, а кто-то приедет в самый европейский город РФ пораньше. Также сербов можно будет увидеть на стадии группового турнира в Самаре и Москве.

Календарь группового этапа ЧМ-2018 и расписание по городам

Группа A 14.06. Россия — Саудовская Аравия (Москва)

15.06. Египет — Уругвай (Екатеринбург)

19.06. Россия — Египет (Санкт-Петербург)

20.06. Уругвай — Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)

25.06. Уругвай — Россия (Самара)

25.06. Саудовская Аравия — Египет (Волгоград)

Группа B 15.06. Марокко — Иран (Санкт-Петербург)

15.06. Португалия — Испания (Сочи)

20.06. Португалия — Марокко (Москва)

20.06. Иран — Испания (Казань)

25.06. Иран — Португалия (Саранск)

25.06. Испания — Марокко (Калининград)

Группа C 16.06. Франция — Австралия (Казань)

16.06. Перу — Дания (Саранск)

21.06. Франция — Перу (Екатеринбург)

21.06. Дания — Австралия (Самара)

26.06. Дания — Франция (Москва)

26.06. Австралия — Перу (Сочи)

Группа D 16.06. Аргентина — Исландия (Москва)

16.06. Хорватия — Нигерия (Калининград)

21.06. Аргентина — Хорватия (Нижний Новгород)

22.06. Нигерия — Исландия (Волгоград)

26.06. Нигерия — Аргентина (Санкт-Петербург)

26.06. Исландия — Хорватия (Ростов-на-Дону)

Группа E 17.06. Бразилия — Швейцария (Ростов-на-Дону)

17.06. Коста-Рика — Сербия (Самара)

22.06. Бразилия — Коста-Рика (Санкт-Петербург)

22.06. Сербия — Швейцария (Калининград)

27.06. Сербия — Бразилия (Москва)

27.06. Швейцария — Коста-Рика (Нижний Новгород)

Группа F 17.06. Германия — Мексика (Москва)

18.06. Швеция — Южная Корея (Нижний Новгород)

23.06. Германия — Швеция (Сочи)

23.06. Южная Корея — Мексика (Ростов-на-Дону)

27.06. Южная Корея — Германия (Казань)

27.06. Мексика — Швеция (Екатеринбург)

Группа G 18.06. Бельгия — Панама (Сочи)

18.06. Тунис — Англия (Волгоград)

23.06. Бельгия — Тунис (Москва)

24.06. Англия — Панама (Нижний Новгород)

28.06. Англия — Бельгия (Калининград)

28.06. Панама — Тунис (Саранск)

Группа H 19.06. Польша — Сенегал (Москва)

19.06. Колумбия — Япония (Саранск)

24.06. Япония — Сенегал (Екатеринбург)

24.06. Польша — Колумбия (Казань)

28.06. Япония — Польша (Волгоград)

28.06. Сенегал — Колумбия (Самара)

Сборная России перед ЧМ-2018

Что ждать российскому болельщику перед ЧМ-2018 в контексте собственной команды? По большому счету, ничего особенного от сборной России не ждут, ни специалисты, ни болельщики. После Евро-2008 наши футболисты не показывают ничего на крупных турнирах, как не показывали и до этого необычного во всех смыслах первенства десятилетней давности. Нынешнее поколение футболистов слабее нещадно критикуемого предыдущего, у руля команды не харизматичный везунчик Хиддинк, да и нет ощущения некоторого подъема российского футбола, которое было тогда, после еврокубковых побед ЦСКА и «Зенита» перед Евро-08 и огромных денежных вливаний в составы клубов. Может быть, вливания пошли куда-то не туда и корм достался не коню, если понимать под ним наш футбол в целом, детские школы, сборные, клубы. А кого-то перекормили.

Кубок Конфедераций, который можно рассматривать как генеральную репетицию, показал, что нынешняя сборная России с приложением максимума усилий может победить команду слабее себя (Новую Зеландию), вряд ли способна что-то противопоставить Португалии Роналду и в размене ударами вероятно уступит противнику уровня Мексики. Сейчас в группе есть свои «новозеландцы», наверное, и Уругвай — команда португальского масштаба. Весь вопрос в Египте.

Однако, в составе сборной России, и без того не идеальном, в 2018 году пошли потеря за потерей. Получили травмы основные защитники — Георгий Джикия из «Спартака», Виктор Васин и Марио Фернандес из ЦСКА, затем выбыл и нападающий Александр Кокорин. Если в атаке определенный выбор есть, то с защитой все совсем плохо и даже братья Березуцкие, которых уже хотели звать на выручку, отказались перед завершением карьеры побегать за Салахом и погрузиться в атмосферу всеобщей народной любви.

Глядя на состав сборной России, которым оперирует Станислав Черчесов (расширенный состав из 55 игроков), да и на матчи российских клубов в Лиге Европы весной 2018 года, понимаешь, что играть в обороне, особенно в центре просто некому. Трио Кудряшов — Нойштедтер — Гранат в матче с французами пало жертвой одного Килиана Мбаппе и это обмен по действующему курсу. Забивая третий гол, Мбаппе снова поиздевался над Романом Нойштедтером — а ведь это наш «немец», поигравший в Бундеслиге.

С бразильцами в центре защиты играл Илья Кутепов и вышло не лучше. Пропустили мы те же три мяча, а главное, было ощущение этой дыры в обороне, в которую иногда прибегал тушить пожар Самедов и страшно потом смотрел по сторонам.

Что ж, надо признать, что и наши лучшие защитники могли бы выглядеть слабо на фоне Франции и Бразилии. Зато в атаке сборная России в этих товарищеских играх, как и прошлой осенью с Испанией, смотрелась неплохо. Братья Миранчуки из лидирующего «Локомотива», прогрессирующий армеец Головин, Смолов, как центральное звено атаки, Дзагоев, Глушаков, Самедов, Зобнин — все эти игроки временами обнадеживали в составе сборной России. Моменты удавалось создавать и с Францией и Бразилией, другое дело, что забили в итоге только раз.

Перед самим ЧМ-2018 остается надеяться на то, что поправится как можно больше наших футболистов (особенно защитников, в частности, Фернандес и Джикия) и что при поддержке болельщиков и осознании ответственности на домашнем турнире сборная России сыграет так, как ей несвойственно. Другой альтернативы нет. Как и у нас, когда сборная России играет в футбол. Будем болеть.

Состав сборной России по футболу на товарищеских матчах против Бразилии и Франции:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

Ориентировочный основной состав сборной России на ЧМ-2018:

Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Гранат, Жирков, Головин, Дзагоев, Глушаков, Зобнин, Ал. Миранчук, Смолов.