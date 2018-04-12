Матюшенко: проблемы с деньгами у «Тосно» есть, но не такие существенные 

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что в связи с финансовыми проблемами клуб не может выдать футболистам зарплату.
«Даже не хочу это комментировать. Не понимаю, откуда идёт вся эта информация. Продолжаем играть, ездим на выезды. Футболисты сегодня получили зарплаты. Играем, жизнь продолжается. Критичной ситуации нет. Я с футболистами встречаюсь ежедневно, но всё идёт по плану, тренировки идут своим чередом. Я никогда не говорил футболистам «Тосно», что у клуба всё плохо. Есть проблемы, но не такие существенные. Потихоньку всё выплачивается, продолжаем играть», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.