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Соревнования по спортивному ориентированию прошли в районе
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Соревнования по спортивному ориентированию прошли в районе 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайловском лесопарке состоялись соревнования, посвященные Дню здоровья.
Центр культуры и спорта «Измайлово» в прошедшую субботу провел в лесопарке соревнования по спортивному ориентированию. На старт вышли все желающие жители района Измайлово, а также близлежащих районов ВАО. Все участники были разбиты на возрастные категории и каждой группе предстояло пройти свой собственный маршрут.
Состязания были проведены в соответствии с требованиями Положения и действующими Правилами проведения соревнований по спортивному ориентированию. Победители и призеры по окончании соревнований получили кубки, медали и грамоты. А победителя вручили вдобавок еще и ценные призы.
Напомним, что в ЦКС «Измайлово» работает бесплатная секция по спортивному ориентированию и спортивному туризму. Более подробную информацию можно получить на сайте центра.
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