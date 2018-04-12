Соревнования по спортивному ориентированию прошли в районе

В Измайловском лесопарке состоялись соревнования, посвященные Дню здоровья.

Центр культуры и спорта «Измайлово» в прошедшую субботу провел в лесопарке соревнования по спортивному ориентированию. На старт вышли все желающие жители района Измайлово, а также близлежащих районов ВАО. Все участники были разбиты на возрастные категории и каждой группе предстояло пройти свой собственный маршрут.

Состязания были проведены в соответствии с требованиями Положения и действующими Правилами проведения соревнований по спортивному ориентированию. Победители и призеры по окончании соревнований получили кубки, медали и грамоты. А победителя вручили вдобавок еще и ценные призы.

Напомним, что в ЦКС «Измайлово» работает бесплатная секция по спортивному ориентированию и спортивному туризму. Более подробную информацию можно получить на сайте центра.