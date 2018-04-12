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Роналду попросил Переса летом сделать серьезные приобретения
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Роналду попросил Переса летом сделать серьезные приобретения 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил президента своего клуба Флорентино Переса ближайшим летом сделать серьезные приобретения для укрепления состава команды.
Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард остался недоволен работой руководства «сливочных» на трансферном рынке в прошлое межсезонье, так как ни один из прибывших игроков не сумел принести серьезную пользу. Португалец надеется, что босс королевского клуба учтет свои просчеты по окончанию текущего сезона.
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