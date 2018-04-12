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Россия оказалась в коррупционном скандале в биатлоне
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Россия оказалась в коррупционном скандале в биатлоне 

Экспресс-газета 3 часа назад
Президент Международного союза биатлонстов (IBU) Андерс Бессеберг оказался под прессом Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за отказа бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Якобы он получил взятку от представителя российского биатлона.
Расследование WADA основывается на словах информатора Григория Родченкова, утверждавшего, что Бессеберг в 2013 году получил «полный дипломат долларов» от России. Деньги якобы гарантировали защиту президента IBU от посягательств других стран на биатлон в РФ.
Доказательством взятки WADA считает тот факт, что Бессеберг вопреки допинговому скандалу вокруг России стоит на стороне спортсменов и считает их «чистыми». Тем временем в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски.
Сам Андерс Бессеберг намерен уйти в отставку сразу после завершения расследования. Об этом сообщает портал «Утро.ру» со ссылкой на телеканал «360».
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