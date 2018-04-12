В музейных архивах Москвы нашли шахматную фигуру с тайником

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Шахматная фигура с тайником найдена в музейных архивах Москвы, клада внутри нее не обнаружено, сообщил глава московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов , которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, внешне фигура выглядела как единое целое, и было трудно догадаться, что она на самом деле состоит из нескольких частей. Раскрыть секрет исследователям помог прошлогодний опыт. В апреле 2017 года московские археологи обнаружили клад монет периода правления Ивана Грозного . Это произошло во время работ на Пречистенской улице.

Найденный в прошлом году клад состоял из 10 монет, отчеканенных в период с 1533 по 1538 годы. Все монеты были скрыты внутри полой шахматной фигуры, состоявшей из трех частей с резьбовыми соединениями.

"Шахматный клад, который мы нашли в 2017 году, позволил по-новому взглянуть на эту хорошо известную среди московских древностей категорию археологических предметов. Мы тогда призвали коллег из московских музеев изучить свои фонды на предмет наличия подобных артефактов. И вот, спустя год, благодаря внимательности сотрудников Музея Москвы, в фондах была обнаружена шахматная фигура, которую тоже удалось раскрыть: ее части были идеально подогнаны, создавалось полное впечатление ее монолитности. Какой клад был спрятан в этой фигуре, остается только догадываться", — сказал Емельянов.