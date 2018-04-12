Уткин: «Буффона стоило простить и не выгонять с поля»

Известный комментатор и телеведущий Василий Уткин в своей колонке на Sport24 поделился мнением об итогах ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (1:3).

«Мы видели великий матч, который разрешился невиданно драматической развязкой; будь матч произведением искусства — на него ходили бы тысячу лет любоваться японские туристы, вооруженные тем, что сменит фотоаппараты к тому времени.

Буффона стоило простить и не выгонять с поля, потому что нам очень бы этого хотелось. Почти всем. Что бы он ни сказал — потому что он великий игрок, он грандиозный парень. Вы же видели home video, где он играет на пляжe в футбол с детьми, явно чужими? Вы же помните, как он привез «Ювентус» на панихиду по Давиде Астори во Флоренцию? Вы помните его слезы, когда Италия проиграла стыки шведам?

Моя любимая команда — «Реал», но я тоже хотел промаха Роналду в решающем пенальти. Тогда игра бы продолжилась. Это желание сильнее всех», — написал Уткин.

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