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Рискованные трюки, пятиборье и экстрим увидят ростовчане 1 мая
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Рискованные трюки, пятиборье и экстрим увидят ростовчане 1 мая 

Деловое сообщество 2 часа назад
Всех жителей донской столицы ждем отличное развлечение на майских праздниках. Городское управление по физической культуре и спорту проведет масштабный фестиваль экстремальных видов спорта. В планах, стритбол, эстафета, пятиборье и кибер-турнир по футболу. Профессионалы покажут не только рисковые трюки, но и проведут мастер-классы для всех желающих. Также в рамках фестиваля «Freestyleshow RND» пройдет чемпионат ЮФО по силовому экстриму.
Старт мероприятия назначен на 12:00. Места хватит всем желающим, кроме двух гостевых трибун все происходящее будут транслировать на два огромных экрана. Команда лучших BMX-спортсменов России — «Freestylebikeshow».покажет ростовчанам рискованные трюки на велосипедах.
Не обошли вниманием и малышей, для детей будет подготовлена отдельная развлекательная программа. Толпиться не придется, для юных экстремалов отгородят отдельную зону. А для уставших гостей будет организована и зона отдыха, и фудкорт.
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