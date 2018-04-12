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Команда школы №2005 дебютировала на городском турнире «Победный мяч»
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Команда школы №2005 дебютировала на городском турнире «Победный мяч» 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В Москве вот уже несколько месяцев проходит турнир по баскетболу
«Победный мяч». Сборная школы № 2005 (девушки 2003–2004 годов рождения) преодолела межрайонный рубеж и дошли до 1/8 турнира Москвы. Следует отметить, что это дебют для наших юных спортсменок.
Команда вошла в десятку лучших баскетбольных команд столицы. О ходе матча и его результатах рассказала спортсменка Дарья Любивая.
Во вторник, 11 апреля, прошёл знаменательный матч для женской баскетбольной
команды нашей школы. Противниками стала школа № 1554.
Как же мы сыграли? Выиграли ли мы? Узнали ли мы что-то новое о баскетболе? Думаю, вам интересны ответы на эти вопросы. Начнём с самого начала, а именно расскажу вам о настрое. Безусловно, умение играть, количество ведущих игроков в команде и правильная тактика-это очень важные составляющие для победы, но всё же, самое главное-это настрой. Важно ответить на вопрос «Для чего мы игрем?» Определённо наши юные баскетболистки ответили на него. Мысли об игре не давали покоя, а воображение прорисовывало непобедимую атаку и защиту.
Начался баскетбольный поединок. Однозначно это была самая тяжёлая игра и самая красивая. Что же такого прекрасного в ней? А именно то, что была
действительно слаженная игра наших спортсменок: «Пас под кольцом,
бросок, мимо, пас на штрафную линию, бросок, плюс два на табло!». Были и  фолы, и трёхочковые попадания, и попадания под кольцом.
Всего и не перечислишь. Одно точно скажу, что несмотря ни на что, мы шли нашей цели. Были и травмы, и злость, и радость, но это не помешало во время игры, понять, что это неповторимый баскетбольный матч.
Во время игры ты оглядываешься и видишь всё будто со стороны, как в  замедленной съемке, все броски, защиту, пасы, эмоции. Это доводит до  дрожи в ногах, руках. А знаете почему? Из-за гордости и радости!
Вспоминаешь первую игру, то, как играли тогда и до чего дошли сейчас, до восьми лучших команд по баскетболу в городе Москва. Всё это действительно даёт
нереальную поддержку, заставляет делать, то на что бы никогда не  осмелился. Вот он, командный дух.
На соревнованиях команда школы № 2005 уступила соперницам, но каждая из участниц лично для себя одержала маленькую победу. Желаем дальнейших успехов команде. (ск)
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