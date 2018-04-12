Первые тренеры Александра Головина из Калтана — о полузащитнике ЦСКА

Сегодня Головин — лучший молодой игрок России. Вот через что он прошёл в крохотном городке в Сибири.

Александр Головин родом из Калтана (Кемеровская область). Население — около 21 тыс. человек. Это в 10 раз меньше, чем в микрорайоне Марьино в Москве. Несмотря на это, парню удалось пробиться в сборную России, и теперь на него претендуют европейские топ-клубы. А они редко претендуют на кого-то из россиян.

Мы нашли тренеров Головина, которые до сих пор живут и работают в Калтане. Первым наставником «армейца» был Александр Плясунов . У него Александр занимался с 6 до 8 лет.

— Сашу в школу привёл отец — мой старый друг. Вместе детьми играли футбол. И вот он попросил посмотреть сына. Я сказал, чтобы пришёл заниматься, а дальше будет видно. Помню, Саша был маленьким, худеньким, но уже с задатками. Хорошая координация и, главное, бил с обеих ног!

— Такое не часто встретишь? — Очень большая редкость. Обычно вторую ногу только к 10 годам начинают развивать. А ещё Саша вообще не уходил со стадиона. Всё отрабатывал удары, поэтому стандарты хорошо исполняет.

— Теперь об этом и в Лондоне знают. — У Хомухи в «молодёжке» все стандарты выполнял. Удивительно, что в ЦСКА он так редко к штрафным подходит.

— В каких условиях занимался Головин в Калтане? — Поляну лучше видеть своими глазами. Она уже никакая. Дренажа нет, травяной покров ниже среднего. Снег сходит только к июню. Делаем упор на футбол в зале. Он у нас небольшой — 26 на 15 метров. Занимаемся с сентября до июня.

— Поэтому у Головина минифутбольная техника? Обрабатывая мяч, на него наступает. — Это в нём есть, хотя в меньшей степени, чем у других моих ребят. Саша ведь ещё постоянно ездил в Новокузнецк. Выступал на большом поле, участвовал в турнирах. Он вообще готов был каждый день играть за любую команду. Неважно — Калтан, Осинники или Новокузнецк.

— Какой у Головина был характер в детстве? — Уже тогда проявлялись лидерские качества. Пацаны вокруг него формировались. Они тоже в нём что-то видели. До сих пор дружат, на лыжах катаются. Головин всегда был спокойным. Все парни стараются чем-то выделиться, а ему это было не нужно. Он игрой выделялся. Саша к этому стремился с самого детства. Даже отца напугал.

— Как? — Будучи маленьким, сидел у окна, смотрел в окошко. Папа спросил, о чём он думает. Ответил: «Когда вырасту, буду играть за сборную России». Отцу аж плохо стало. Забеспокоился, всё ли в порядке с ребёнком. Саша, когда приезжает в Калтан, говорит парням, что в жизни нужно ставить себе цель и идти к ней.

«В Калтане даже дворники в форме ЦСКА подметают»

— У отца были сомнения отпускать ли сына в ЦСКА? — Да, мы созванивались. Он советовался: «Ну вот уедет он в Москву, и что дальше?». Я убеждал: «Дай ему время, ещё действительно в сборную попадет». Отец: «Да ну…».

— В сборной Головин дебютировал ещё при Капелло летом 2015 года. — Я сразу написал его папе: «А тебе не верилось…». Хотя отец, конечно, хотел, чтобы всё сложилось с футболом. А вот маме пришлось тяжелее.

— Ещё бы, более 3000 километров до Москвы. — Ужасно плакала: «Он же маленький! Как он будет жить без меня?» Отец успокаивал, просил потерпеть. Ну и Саня постоянно маме звонил, рассказывал, что его в ЦСКА хорошо приняли. В «молодёжке» было сложнее, он же там конкуренцию создал! В коллективе было непросто. Приходилось обтёсываться, сдружиться. Уже мама его успокаивала.

— Почему Головин был таким худым? — Питался нерегулярно. Сейчас он уже вытянулся и окреп.

— У Головина простая семья? — Абсолютно. Мама — бухгалтер, папа — шахтёр, но уже на пенсии. Худоба — это не из-за того, что дома нечего было есть. Просто у него такая конституция. У него родной брат Ваня — полная противоположность. 18 лет, а в два раза здоровее!

— Правда, что Сашу возили на просмотр в «Спартак» ? — Да. Удивительно, что его посчитали неперспективным.

— Головин тогда даже болел за красно-белых? — Было такое. У него даже одна из детских команд называлась «Спартак».

— Тяжело было отпускать Головина к следующему тренеру? — Нет. Понимал, что это нужно для его развития. А кто получит бонусы за его воспитание, мне всё равно.

— Вы что-то получили за то, что воспитали игрока сборной России? — Ни копейки.

— Головину всего 21 год, но он как-то помогает спортивной школе в Калтане? — Даёт деньги на турнир. Детишки играют на призы Головина. Сейчас 23 команды участвовали, 4 возрастные группы. Саша выделял средства, а мы покупали медали, кубки, призы. Он самых потом вручал. Ребята были счастливы до безумия.

— Головин в Калтан часто приезжает? — Он проводит отпуск не в Куршевеле, а здесь — с середины декабря и по середину января. Приходит к нам на тренировки. С ребятишками поигрывает, фотографируется. На стадионе и в спортивной школе висит его фото в рамке. Хороший ориентир для детей. Хотя они и без этого прекрасно знают, кто такой Головин.

— Мячи привозит? — И мячи, и форму несколько раз дарил.

— Половина Калтана уже в форме ЦСКА? — Люди из соседних городов прикалываются: «У вас даже дворники в форме ЦСКА подметают».

— Это ведь шутка? — Нет.

Другим тренером Головина в Калтане был Виталий Ожигов. Когда он ответил на телефонный звонок, то первым дело прозвучал не его голос, а крики детей, играющих в зале. Эти звуки сопровождали весь наш разговор.

— Когда вы тренировали Головина? — В 2006 и 2007 годах. Когда ему 10-11 лет было.

— Первое впечатление, когда он к вам пришёл? — Так я ещё до этого видел Саню. У нас городок небольшой — один стадион. Помню: маленький, щупленький, возился с мячом, но выделялся.

— Чем? — Техникой и настырностью. Физические кондиции были не очень, зато с мячом умел обращаться. Такое ощущение, что спал с ним. Он каждый день был на стадионе. В чем преимущество нашего стадиона?

— В чём? — В том, что везде их закрывают, а у нас — нет. Приходи — играй, когда хочешь. Никто даже сетку не снимал. А что нужно парню? Мяч и ворота. А тут даже с сеточкой.

— Он в детстве дрался? — Нет. Был самым низким в команде. Его защищали другие ребята.

— Знакомы с его родителями? — Дружим с его отцом и мамой. Брат Саши Головина тренируется в моей команде 2000 года рождения. Родители до сих пор живут там же — у стадиона, на котором зависал нынешний игрок ЦСКА.

— Где «армейцы» присмотрели Головина? — Когда он выступал за сборную Сибири. А до этого родители возили Головина на просмотр в «Спартак». Там сказали, что физически не тянет. Видимо, всем нужны гренадёры. Санька был сильно расстроен. Я в своё время играл вместе со Смертиным. Позвонил ему и предложил взять парня на просмотр в «Локомотив».

«Где парень родился, там его и воспитали»

— Смертин был вице-президентом «Локомотива» в 2011-2012 годах. — Именно. Я скинул все параметры и достижения. Ответили, что щупловат, маловат. Я им сказал: «Вы возьмите! У человека есть будущее!» Им теперь обидно вспоминать, кого упустили. Сейчас снова говорю: «Есть другой парень — Саид Акбаралиев». Вроде всё-таки получил приглашение от академии ЦСКА и поедет в Москву в конце апреля.

— С Головиным поддерживаете контакт? — Он периодически приезжает в Калтан — общаемся. Я сам играл в футбол и рассказывал ему, с чем сталкиваются футболисты. А теперь уже он мне всякие вещи объясняет.

— В Калтане ещё не назвали улицу в честь Головина? — Когда он у Хомухи выиграл молодёжное Евро, у нас вывесили баннер. Прям на улице вдоль дороги стоял — 6 на 3 метра. Кажется, баннер из департамента прислали. Головин тогда был на приёме у Амана Гумирыча (Тулеева, до недавних пор губернатора Кемеровской области. — Прим. ред.). Много журналистов приезжало. Мне звонили. Сейчас это ушло. Теперь говорят, что его другие воспитали.

— Многие почему-то называют Головина воспитанником ЦСКА. — Я считаю, где парень родился, там его и воспитали.

— Головину только 21 год, но он уже вам помогает. — Да, приезжает на турниры, награждает ребят, делает подарки. Просто он это не афишируют, пока другие делают пиар-ходы.

— Часто в городе народ собирается смотреть матчи Головина? — Увы, у нас нет спортивного бара. Мы списываемся и у кого-нибудь дома смотрим. А бывает вдвоём с сыном сядем. Наберём печенья и чая. Мама с дочерью спят. Всё-таки Лига чемпионов по местному времени в 1:45 ночи начинается. Мы стараемся сдерживаться, хотя иногда всё-таки кричим.