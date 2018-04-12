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Первый тренер Головина: «Саша только-только начинает раскрывать свой потенциал»
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Первый тренер Головина: «Саша только-только начинает раскрывать свой потенциал» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Первый тренер полузащитника московского ЦСКА Александра Головина Александр Плясунов высказался о прогрессе своего бывшего подопечного.
"Согласен ли с тем, что Головин прогрессирует не по дням, а по часам? Ну, я бы не говорил о геометрической прогрессии. Саша, конечно, прибавляет. Но не хотел бы перехваливать. Мы как-то обсуждали его игру с Леонидом Викторовичем Слуцким и сошлись во мнении, что Саша только-только начинает раскрывать свой потенциал. Запас там еще огромный", — цитирует детского тренера Советский спорт.
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