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Сергей Брызгалов: Приложим все силы, чтобы выиграть в Петербурге
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Сергей Брызгалов: Приложим все силы, чтобы выиграть в Петербурге 

Советский спорт 2 часа назад
Игра пройдет в Петербурге в субботу.
— В апреле прошлого года «Анжи» мог обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге, но и ничья 1:1 для вашей команды стала неплохим результатом. И тогда, и сейчас «Зенит» испытывал проблемы. Можно ли это считать вашим дополнительным козырем? — Мы и в Махачкале в первом круге могли обыграть «Зенит» — не хватило немного везения. О состоянии «Зенита» не думаем — нам важно самим подойти к этой встрече в оптимальной форме и добыть победу в Петербурге, — сказал Брызгалов.
— Шанс «Анжи» в быстрых контратаках, или рискнете сыграть с «Зенитом» в открытый футбол, как действуете дома, с двумя нападающими? — План на игру определяет тренерский штаб, наша задача его выполнить на все сто процентов. Надеюсь, нам это удастся.
— Матч с «Зенитом» — самый важный для «Анжи» на данном этапе? — Да, это так — мы очень серьезно настраиваемся на этой встречу. Мы идем от игры к игре и приложим все силы, чтобы в субботу выиграть в Петербурге.
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