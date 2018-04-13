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Могучее дерево мгновенно ушло под воду на глазах у астраханских рыбаков
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Могучее дерево мгновенно ушло под воду на глазах у астраханских рыбаков 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Поразительное самообладание продемонстрировал астраханский рыбак, на глазах которого могучее дерево за считанные секунды отделилось от «большой земли» и ушло под воду. Очевидец снял на видео и уход гиганта, и презревшего суету Андрюху, который даже не поднялся со своего места.
"Это Астрахань, ребята! Ушло дерево", — констатирует автор записи, прямо перед которым напитавшаяся паводковыми водами река вырвала и отправила на дно внушительных размеров дерево.
Этот факт, как можно судить по кадрам, не заинтересовал только рыбачившего поблизости Андрюху — он и с места не сдвинулся, продолжая следить за поклевками.
В Астраханской области после снежной зимы ждут прихода большой воды. Региональное управление МЧС уже предупредило жителей сел Соленое Займище, Рассвет и Федоровка о возможном подтоплении.
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