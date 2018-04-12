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14 апреля юные самбисты из детских домов России соберутся в Москве на Открытом турнире по самбо
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14 апреля юные самбисты из детских домов России соберутся в Москве на Открытом турнире по самбо 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
14 апреля 2018 года в Москве состоится XIV ежегодный Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов имени пятикратного чемпиона СССР по самбо, профессора Евгения Леонидовича Глориозова.
Организаторы Турнира — Федерация самбо Москвы и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» ежегодно собирают юных спортсменов со всей России с целью привлечения детей к спорту, популяризации самбо и повышения спортивного мастерства.
Этот год является юбилейным — нашему национальному виду спорта — самбо исполняется 80 лет! 14 апреля во Дворце спорта МГСУ состоятся соревнования, в которых примут участие 130 юношей и девушек в возрасте от 13-ти до 16-ти лет в весовых категориях от 35 до +84 кг. Возможность встретиться со сверстниками из других городов и регионов, продемонстрировать свое мастерство и получить рекомендации заслуженных тренеров и спортсменов, чемпионов России и мира имеет огромное значение для дальнейшей мотивации заниматься спортом и достигать высоких результатов и в спорте, и в жизни!
Евгений Леонидович Глориозов, в честь которого назван Турнир, принимает личное участие в подготовке и проведении мероприятия. А для участников Евгений Леонидович — живая легенда и яркий образец для подражания: после смерти родителей во время войны он воспитывался в детском доме, и, начав заниматься самбо в 9 классе, благодаря настойчивости и упорству смог стать сильнейшим самбистом — 5-кратным чемпионом СССР и успешным тренером, воспитавшим 16 мастеров спорта по самбо.
Президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова отметила: «Для подрастающего поколения очень важно видеть истинных героев, равняясь на которых они смогут ставить перед собой достойные цели и достигать их, развиваться интеллектуально и физически. Я уверена, что занятия спортом закаляют характер, помогают детям расти более самостоятельными, сильными духом и воспитывают чувство патриотизма».
Программа:
11:00 — 15:00 — Открытие турнира. Предварительные встречи Полуфиналы
15:00 — 17:00 — Финальные схватки. Торжественное закрытие Турнира, награждение победителей.
Вход на соревнования свободный.
Место проведения: Легкоатлетический манеж МГСУ, Ярославское шоссе 26, стр.4  Организаторы выражают искреннюю благодарность партнерам Турнира: Международному фонду помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS, компании «Лукойл», бренду спортивной одежды «Forward», Фонду поддержки и развития самбо, журналу «Самозащита», компании «Абтроникс».
За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Пресс-служба БФ ОФ «Спешите делать добро!»
Татьяна Иванова, 8-926-155-21-82  Pr@fedorovafond.ru
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