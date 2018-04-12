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Подростки бахвалились видео с избиением прохожего
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Подростки бахвалились видео с избиением прохожего 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Киров-Чепецке двое подростков избили прохожего, засняв это на видео.
Ролик подростки выложили в соцсети (согласно закону о СМИ, газета ВЗГЛЯД не может дать ссылку на видеозапись).
На видео подростки подходят к мужчине с тростью, брызгают ему в лицо из газового баллончика и избивают. Когда именно произошел инцидент, не сообщается.
Личности малолетних злоумышленников уже установлены, передает РИА «Новости».
Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Кировской области Сергей Баранцев сообщил, что сотрудники полиции оперативно отреагировали на видео с избиением.
«Город у нас небольшой, лица подростков на видео узнаваемы. Поэтому наши сотрудники полиции быстро выявили «героев», — рассказал он.
В данный момент проводятся проверки, опросы участников и очевидцев произошедшего, а также устанавливается личность потерпевшего.
Тем временем возмущенные местные жители собрались у дома подростка, подозреваемого в избиении прохожего. Они требуют наказать молодого человека и его друзей, которые, предположительно, приняли участие в инциденте, сообщает Life.
По предварительным данным, горожане в среду, 11 апреля, уже попытались совершить самосуд в отношении подозреваемого и даже избили его.
Директор школы, в которой обучается подросток, сообщила, что тот уже неделю не появляется на занятиях. Она уточнила, что ученик состоит на внутреннем учете школы, однако ранее «такой агрессии, как на видеозаписи» за ним не замечали.
«Сейчас он дает показания в полиции», — добавила директор.
Напомним, в марте пьяные школьницы избили сверстницу и выложили соответствующее видео в соцсети. В феврале группа подростков избила врачей реанимации.
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