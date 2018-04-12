Что делать с фальшивкой?

После похода по магазинам обнаружила в своём кошельке подозрительную 500-рублёвую купюру. Вычислить, где мне её сдали, не смогу. Как правильно сейчас поступить, чтобы не отвечать перед законом за сбыт поддельных денег?