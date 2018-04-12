Что делать с фальшивкой? 

После похода по магазинам обнаружила в своём кошельке подозрительную 500-рублёвую купюру. Вычислить, где мне её сдали, не смогу. Как правильно сейчас поступить, чтобы не отвечать перед законом за сбыт поддельных денег?
«Всю информацию о том, как распознать фальшивую купюру, можно найти на сайте Центрального банка Российской Федерации, — отвечает начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Авдюкова. — Кроме того, гражданин, сомневающийся в подлинности денежного знака, может позвонить по телефону 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции. Также можно обратиться в отделение банка и туда же сдать купюру в случае обнаружения подделки».