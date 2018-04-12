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Биатлон. Скандал в IBU. Устюгова обвинили в допинге. Что будет дальше
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Биатлон. Скандал в IBU. Устюгова обвинили в допинге. Что будет дальше 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Но теперь писать в ответ всё равно придётся. Скорее всего — мелким почерком. И по чужим понятиям.
Взорвалось. То, что готовилось и копилось для российского биатлона минимум в течение последнего года — все-таки бомбануло. Масштаб взрыва вы видите сами по постоянно обновляемой ленте «Чемпионата» по тегу «допинг». Если кратко: руководство Международного союза биатлонистов (IBU) обвиняют в коррупции и укрывательстве России во всём — от конкретных спортсменов (называется в частности, фамилия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова) до чиновников и заявочных компаний.
Для биатлонного сообщества в России предстоящие проблемы не были большим секретом. Они ожидались, о них шептались, но, конечно, масштабы не представлял никто. Как обычно, действительность оказалась намного хуже.
Хорошо, секретом не было, скажет пытливый читатель. А что-нибудь в ответ делалось?
В ответ я расскажу одну личную историю. В июле прошлого года, когда информации стало очень много, я написал письмо Евгению Устюгову. Поделился информацией и предложил свою помощь. В конце специально оговорившись: можете со мной никак не контактировать, просто начните что-то делать. Вот это письмо.
«Евгений, добрый день!
Меня зовут Евгений Слюсаренко, я журналист. Прежде чем вам звонить, решил написать письмо — а там уже ваше дело, реагировать на него или нет. Без обид.
Сразу чтобы вы понимали, стоит со мной разговаривать или нет. Так получилось, что я уже много лет специализируюсь на двух главных темах (это случайно вышло много лет назад) — биатлоне и допинге/антидопинге. […] Это я всё перечисляю просто, чтобы вы понимали уровень разговора, который со мной можно вести. Также вы можете назвать мою фамилию тем биатлонным людям, которым сами доверяете — обо мне могут быть не самые однозначные отзывы, так что в любом случае решать вам. Повторюсь, без обид. Это ваша жизнь и ваша ответственность.
Почему я вам пишу?
За последние месяцы из нескольких источников (людей, которые мне доверяют и знают, что я умею держать язык за зубами) рассказали, что против вас серьезно копают международные антидопинговые структуры. У них есть вопросы по паспорту крови и уровню гемоглобина в вашей крови в период 2010-2014 годов. Да, я знаю, что он у вас от природы повышенный; также мои источники клянутся, что вы были этот период полностью «чистым», и у меня нет оснований им не доверять.
Из общения с разными людьми я также знаю, что ситуация в вашем отношении складывается не лучшая — эти самые международные силы настроены серьезно, и считают, что вы (точнее, ваша сторона) предоставляете не так и много аргументов, свидетельств и бумаг, чтобы доказать вашу чистоту. По крайней мере, оппоненты не считают предоставленные объяснения удовлетворительными. Они ими недовольны. Я, естественно, говорю про неофициальную информацию, которая у меня есть.
При худшем варианте развития событий у вас могут отнять ваши олимпийские медали. По подозрительным (абнормальным) показателям паспорта крови. Задним числом.
Моя печальная практика последних лет говорит главное: молчать и ждать — это самое последнее дело. Никто за вас не вступится, никто и пальцем не пошевелит, если вы сами не станете этого делать. А когда (если) произойдет самое плохое, поздно будет уже что-то предпринимать. По телевизору расскажут про заговор против России, вы дадите несколько честных интервью, где расскажете, что невиноваты, но никого это уже интересовать не будет. Ваши медали и ваша карьера будут перечеркнуты.
Дай бог, чтобы ничего этого не случилось, и я просто паникую. Просто слишком много за последние годы я видел подобных случаев.
Спрашиваю прямо: вы хотите что-то предпринять? Я готов в меру скромных сил предложить вам свою помощь. Варианты могут быть разные: коммуникация с влиятельными людьми; консультации юристов; публикации в прессе и на телевидении, которые подвигнут наши официальные лица как-то задвигаться, а не держать голову в песке, как страусы. Сейчас еще можно что-то сделать, совсем скоро будет уже поздно, и ничего вы не докажете.
Я не какой-то супергерой, предлагающий свои услуги, я обычный журналист, но чем-то наверняка могу быть полезен.
В конце концов, вы сами можете поднять шум — без моей помощи и вмешательства. Это ваша жизнь и ваши решения, повторюсь. Поговорите с людьми, которым доверяете. Я лишь хочу дать скромную рекомендацию: если дело обстоит именно так и мои источники не преувеличили — делайте что-нибудь. Потом будет поздно.
С уважением, Евгений Слюсаренко».
Как вы уже знаете, ответа на это письмо не последовало. Каких-то действий, насколько я знаю, тоже. Спустя 9 месяцев ответ дали другие. Теперь у Евгения Устюгова и всего российского биатлона будет другая переписка и другие адресаты. Жаль.
Впрочем, ничего нового. Мы это уже проходили последние три года.
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