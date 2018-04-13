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«ПСЖ» выбирает между Бензема, Левандовски и Салахом
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«ПСЖ» выбирает между Бензема, Левандовски и Салахом 

Советский спорт 25 минут назад
Фото: Soccer News
По данным источника, клуб проявляет интерес к форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема, который потерял место в стартовом составе, и, как пишет пресса, покинет «сливочных» по окончании сезона.
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Отмечается, что парижане также рассматривают Мохаммеда Салаха ("Ливерпуль") и Роберта Левандовски ("Бавария"), но этот вариант маловероятен, поскольку клубы не планируют их продавать. Скорее всего, усилит атаку «ПСЖ» Бензема, который во Франции защищал цвета «Лиона».
Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов продать Эдинсона Кавани за 60 млн евро, а вырученные средства направить на приглашение нового форварда.
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