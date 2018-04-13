Вандалы, громившие подъезды в Кирове, готовы возместить ущерб

В Кирове трое вандалов, устроившие погром в двух подъездах домов №6 корпуса 1 и 2 на улице Заводской, заявили о готовности возместить ущерб, сообщает progorod43.ru.

Напомним, все действия хулиганов попали на камеру видеонаблюдения, ролик распространили по соцсетям. На кадрах можно увидеть, как молодые люди срывают объявления с доски, пытаются сломать электрический щиток, пинают стены и двери. У двух из них в руках были бутылки.

«Мы согласны все оплатить и прибрать территорию у этого дома. Кому деньги отдать и по поводу субботника договориться?» — написал молодой человек в комментариях.

В той же группе накануне писал представитель УК «Наш дом».

«Благодаря вашей активной позиции были найдены граждане, ответственные за нанесение ущерба в домах по адресам: улица Заводская, 6/1; улица Заводская, 6/2. Предварительно сообщаем вам, что лица, причинившие ущерб, согласны возместить сумму ущерба», — говорится в сообщении.

К публикации прилагаются акты осмотра повреждений, которые составили по показаниям жильцов и на основании осмотров. В актах указаны выключатели, светильники, кабели, потолочная плитка, информационные стенды у подъездов, датчик дыма, створка двери, покраска стен, решетка радиатора и прочее. В одном подъезде нарушения обнаружили почти на всех этажах, в другом — на четырех верхних этажах и крыльце.

Фото — progorod43.ru