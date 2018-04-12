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Игроков Лиги Легенд приглашают на «День Стримера»
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Игроков Лиги Легенд приглашают на «День Стримера» 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
В воскресенье, 17 апреля, в 17:00 по МСК пройдет вторая серия «Дня Стримера» по Лиге Легенд. Нынешний конкурс, в отличие от первого, претерпел изменения. Двое ведущих-экспертов не только покажут стримеров-претендентов на Twitch-канале Riot Games, но и оценят их мастерство. Однако победителя все равно выберут зрители: самый-самый ведущий целый вечер будет транслировать League of Legends на Twitch-канале Riot Games.
Стримеры «Лиги Легенд» с русского сервера должны заполнить заявку, чтобы участвовать в конкурсе. Российский издатель игры допустит тех, кто достаточно часто запускает свои эфиры и ведет себя на них прилично. Конкурсанты, получившие одобрение, могут заводить свои стримы 15 апреля в 17:00 по МСК. Соискатели обязаны написать хэштэг #ДС в заголовке личной трансляции.
«День Стримера» принесет пользу не только победителю, который выиграет эфирное время на Twitch-канале Riot Games. Участники «ДС» «узнают, что [в их работе] понравилось как ведущим, так и пришедшим на трансляции» зрителям. Оценивать соискателей будет дуэт стримеров Юрия Flashinthenight Шиленкова и Алексея Genes1s Романова.
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