Биатлонист Дмитрий Малышко признался, что после Олимпиады в Сочи упала мотивация тренироваться. По его словам, виной тому много факторов, в том числе — ажиотаж вокруг спортсмена. — Упала мотивация после Олимпийского золота в Сочи? Врать не буду, было такое, — цитирует «Калашников Media» Малышко. — Все было в совокупности. После Олимпиады и ажиотаж вокруг спортсмена большой: не можешь выйти на тренировку и качественно ее сделать, не пообщавшись с 10-15 людьми. Раньше тебя не знали, а тут начинаются конференции, совещания, интервью и так далее. И в итоге за лето накапливается огромное количество таких часов, на тренировки остается меньше сил и времени. Наверное, поэтому во многих странах послеолимпийский сезон является разгрузочным и от спортсменов требуют мало. Наверное, так и должно быть, потому что те спортсмены, которые чего-то добились, им тяжело собраться и отработать следующий сезон так же, как олимпийский. Есть, конечно, какие-то единицы, как Мартен Фуркад, но держать себя на такой грани высочайшей, мне кажется, 90 процентов спортсменов просто не могут с таким справиться. Поэтому произошел спад. Кроме того, команда сильно поменялась, и наша Федерация, СБР, тренерский штаб, руководство — все поменялись. Я этих людей не знал, долго искали общие пути работы. И я и глазом не моргнул, как наступила зима, а я остался неподготовленным. Поэтому испытывал огромные проблемы. В активе у 31-летнего Малышко олимпийское золото Сочи-2014 в эстафете. На этапах Кубка мира в сезоне-2017/18 биатлонист на подиум не поднимался.