Бубнов: «Реал» оставался бы главным фаворитом Лиги чемпионов и без вылета «Барселоны»

— Потеря Серхио Рамоса сказалась — с ним и без него «Реал» по-разному играет в обороне. У Вальехо нет никакого опыта, поэтому Зидан рисковал. Он вроде бы не допустил грубых ошибок, но неуверенность всей обороны без капитана чувствовалось.

"Реал" не реализовал уйму моментов, такое бывает. Быстрый гол «Ювентуса» позволил поверить в себя, придал уверенности. Что касается концовки, то это был чистый пенальти. Васкес грамотно поставил корпус, а Бенатиа нарушил правила. У меня нет сомнений на этот счет.

Удаление Буффона? Он сильно возмущался пенальти и, видимо, оскорбил судью в грубой форме, плюс толкал его. Многие защищают Буффона, мол, нельзя его удалять. Не понимаю этого. Как это нельзя, если он себя так ведет?

100-процентной уверенности в «Реале» при счете 0:3 у меня не было. В дополнительное время могло произойти все. У «Ювентуса» даже было преимущество. Их следующий гол вынудил бы «Реал» забивать дважды. При этом мадридцы играли уверенно, несмотря на счет, постоянно оказывали давление. Может, поэтому Зидан и сказал, что не сомневался в итоговом проходе.

"Реал" остается главным фаворитом Лиги чемпионов, он выиграл ее дважды подряд. Вылет «Барселоны» увеличивает их шансы, но он оставался бы главным претендентом, даже если бы каталонцы остались в турнире.