Ещё
Опрос: 90% немцев высказались против интервенции США в Сирии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опрос: 90% немцев высказались против интервенции США в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Германии 90% граждан высказались против интервенции США в Сирии, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный вторым каналом телевидения ZDF.
Порядка 58% опрошенных опасаются, что действия США и их западных союзников приведут к обострению ситуации в Сирии и росту миграционных потоков в Европу. Около 28% респондентов полагают, что после демонстрации силы ничего не изменится. Лишь 7% участников опроса придерживаются мнения, что нападение на Дамаск приведет к решению конфликта.
Ранее канцлер Ангела Меркель категорически выступила против участия Германии в военной конфронтации в Сирии.
Напомним, военная операция США, Франции и Великобритании в Сирии была начата в ночь на 14 апреля. Поводом для атаки стали сообщения о якобы применении химического оружия против мирного населения в Восточной Гуте. Москва выступила с опровержением обвинений в адрес Дамаска, заявив о постановочном характере видеоролика о химатаке. На месте предполагаемого происшествия должны начать работу эксперты ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия).
Российская Газета: последние новости
В Великих Луках обсудили вопросы собственности Союзного государства Лукашенко рассказал о важности спорта как приоритета политики К чемпионату мира-2018 в Петербурге отремонтируют 11 мостов
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое14
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
WADA попросило денег для расследования «российского допинга»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение