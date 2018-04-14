Опрос: 90% немцев высказались против интервенции США в Сирии

В Германии 90% граждан высказались против интервенции США в Сирии, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный вторым каналом телевидения ZDF.

Порядка 58% опрошенных опасаются, что действия США и их западных союзников приведут к обострению ситуации в Сирии и росту миграционных потоков в Европу. Около 28% респондентов полагают, что после демонстрации силы ничего не изменится. Лишь 7% участников опроса придерживаются мнения, что нападение на Дамаск приведет к решению конфликта.

Ранее канцлер Ангела Меркель категорически выступила против участия Германии в военной конфронтации в Сирии.