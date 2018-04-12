В центре экологии проведут городской квест

Городской этап квеста проводится 14 апреля в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма.

Участвовать в городском этапе квеста будут 72 команды, которые выберут себе маршрут из двух категории сложности. «Улитки» — простой уровень, он рекомендуется ученикам младших классов и командам, участвующим в квесте впервые. «Осьминоги» — усложненный маршрут, для учащихся старших классов и команд, которые раньше участвовали в квесте.

Участники должны иметь при себе часы, авторучку или карандаш, компас, телефон или планшет с фотокамерой и подключением к интернету, средства на проезд, мобильный телефон. Одна часть маршрута проходится пешком, другая — на общественном транспорте. Можно пользоваться любыми картами города и навигационными приборами.

С 10:00 до 13:00 участники квеста получают комплект стартовых материалов в Московском детско-юношеский центре экологии, краеведения и туризма по адресу: ул. Одесская, д. 12А. А конечным пунктом маршрута в этом году будет площадка у дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское».

Всем участникам городского этапа квеста вручат сертификат участника. Команда, которая даст верные ответы на все задания и придет на финиш быстрее всех, будет считаться победителем.