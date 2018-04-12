Между «Новокрестовской» и стадионом «Санкт-Петербург» откроют временный пешеходный мост

На Крестовском острове продолжается строительство временного пешеходного моста между стадионом «Санкт-Петербург» и станцией метро «Новокрестовская». Решение о возведении конструкции было принято с целью удлинения пути болельщиков. Оно сможет обеспечить большую безопасность во время проведения матчей на стадионе.

Строительные работы должны закончиться к 29 апреля. Открытие моста запланировано на 13 апреля — мост протестируют, открыв для болельщиков. В тот день на стадионе будут играть «Зенит» и хабаровский СКА.

Стоимость моста составила около 106 миллионов рублей.

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