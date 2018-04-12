В Ростове 14 апреля начнут строить новый приют для полутора тысяч четвероногих

В субботу, 14 апреля, на улице Волоколамской, 5–7 начнут строить новый приют для бездомных животных. Пока временный, но после чемпионата мира сюда переедут все четвероногие из ЦБЖ на Портовой. Работы начнут в 10 утра, прийти помочь могут все неравнодушные горожане.

— Площадь нового приюта — три гектара. На время чемпионата здесь появятся вольеры для временного содержания отловленных на улицах бездомных собак, — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Всего до конца мая здесь установят 175 вольеров для 700 животных. После чемпионата мира приют достроят, и в новом ЦБЖ смогут жить 1545 четвероногих. Старый корпус на улице Портовой будет использоваться как пункт приема собак: там их будут прививать, стерилизовать, а после отправлять в новое здание.