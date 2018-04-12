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Кержаков: судье стоило оставить Буффона на поле для интриги и ради болельщиков
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Кержаков: судье стоило оставить Буффона на поле для интриги и ради болельщиков 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков, ныне главный тренер молодёжной сборной России, прокомментировал эпизод с назначением пенальти и удалением вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в ответном матче бьянконери с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«На мой взгляд, пенальти был, а что касается удаления Буффона, то мы не знаем, что он говорил арбитру. Но для интриги и ради всех болельщиков мирового футбола в том числе — было бы правильно оставить его в воротах. Дать жёлтую карточку и позволить наблюдать эту дуэль на последних секундах. Итальянец заканчивает футбольную карьеру, и такой матч, такая интрига — можно было её сохранить.
Не знаю, как бы я поступил в такой ситуации. Я не знаю, что творилось у Буффона внутри. Но судя по его реакции на третий гол и учитывая то чудо, которое сотворила «Рома» за день до этого, им всем хотелось доказать всему футбольному миру, что и «Ювентус» на что-то способен. И Буффон в частности — тем более в свой прощальный сезон в большом футболе. Во вчерашнем матче было очень много эмоций, одна из которых вырвалась наружу», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
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