Кержаков: судье стоило оставить Буффона на поле для интриги и ради болельщиков

«На мой взгляд, пенальти был, а что касается удаления Буффона, то мы не знаем, что он говорил арбитру. Но для интриги и ради всех болельщиков мирового футбола в том числе — было бы правильно оставить его в воротах. Дать жёлтую карточку и позволить наблюдать эту дуэль на последних секундах. Итальянец заканчивает футбольную карьеру, и такой матч, такая интрига — можно было её сохранить.