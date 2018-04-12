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Третьяк: «Наш основной соперник в плане стадионов — Канада и Америка»
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Третьяк: «Наш основной соперник в плане стадионов — Канада и Америка» 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о результатах своей работы за последние 4 года.. Также Третьяк рассказал о разночтениях в сроках контрактов экс-тренеров сборной России Олега Знарка и Харийса Витолиньша.
«Самое главное, что мы выполнили обещание — вошли в федерально-целевую программу по строительству стадионов. Будет отдельно футбол и хоккей. Для нас это самое важное. Также у нас есть программа подготовки хоккеистов всех возрастов. Мы уже за два возраста дали кадры и теперь каждый год будем их давать. Вышли с большой программой по развитию маркетинга, с программой по студенческому спорту, массовому, «Золотой шайбе».
Мы должны увеличить строительство стадионов. Это самое главное. Наш основной соперник — Канада и Америка. На душу населения мы отстаем по строительству стадионов. В Канаде 3 тысячи хоккейных арен, а у нас их 540. Мы хотим выйти на цифру 650. В течение четырех лет. А также хотим увеличить количество занимающихся хоккеем. В Канаде 600 тысяч, у нас 92 тысячи. Хотим выйти на 110 тысяч. Главное, что у нас есть структура ФХР и будут филиалы по всей стране, которые мы будем финансировать и контролировать. И помогать проведению соревнований.
У Знарка контракт до 30 мая, а у Витолиньша до 30 апреля? Это технический момент. Это связано с иностранными паспортами и визами», — сказал Третьяк.
Его приводит
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