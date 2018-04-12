Волонтер Пхенчхана-2018: я уже думаю о Токио-2020

Наде из подмосковного Видного 29 лет. Она работает в офисе в Москве, а свободное время посвящает своему увлечению японской культурой и путешествиям. Спортивное волонтерство появилось в ее жизни совсем недавно, но Надя уже успела побывать на Паралимпийских играх в Пхенчхане. О своем опыте она рассказала спецпроекту «Год волонтера».

Есть среди спортивных волонтеров увлеченные болельщики биатлона или футбола, начинающие тренеры и менеджеры, мечтающие о карьере в FIFA, есть просто любители путешествовать и проводить время среди таких же энергичных и веселых ребят, а есть фанаты. Не спортивные, а вообще.

На восток

"Японией увлекаюсь давно. Сначала было аниме, потом открыла для себя японские сериалы (в 2007 году), и именно после них появилось желание туда поехать. Увлекалась и до сих пор нежно люблю Икуту Тому (Ikuta Toma), Ямаситу Томохису (Yamashita Tomohisa), была на концертах группы SMAP, от которых фанатею, — рассказывает волонтер Пхенчхана Надя. — Взор на Корею обратила в 2016 и решила ходить на k-pop танцы, где для себя открыла BTS. Появилась идея поехать в Корею и как турист. Паралимпиаду выбрала из-за того, что очень понравились Паралимпийские игры в Сочи".

У Нади не было никакого волонтерского опыта, когда она решила подать заявку, тогда, в 2016 году, она только-только отправила анкету для участия в Кубке конфедераций. Отбор на международные мероприятия в чем-то проще — не нужно ехать через всю Москву, а то и в другой город на интервью — а в чем-то сложнее, ведь все вопросы кандидату в волонтеры задают по скайпу, и, как говорится, второго шанса произвести первое впечатление может не представиться.

Задавали несколько вопросов, вплоть до того, приеду ли я еще в Корею, даже если меня не отберут", — вспоминает Надя.

Для нее ответ, конечно, был очевиден: «Да!» До Олимпиады в Пхенчхане ей уже удалось побывать в Сеуле и Японии, но увидеть страну глазами волонтера, увидеть организацию грандиозного мероприятия изнутри — это совсем другое.

Забавная иностранка

Как и на матчах Кубка конфедераций, в Пхенчхане Надя работала по направлению «сервисы для зрителей». Она проверяла билеты на соревнованиях по горным лыжам и сноуборду на горнолыжном стадионе «Чонсон».

"Это была часть зрительских сервисов, но по сути как билетная функция у нас. Я сканировала билеты при входе на стадион", — рассказывает Надя. Волонтеры на горнолыжном стадионе «Чонсон»

В команде у Нади было 12 волонтеров, они работали небольшими группами по 3-4 человека и менялись каждый час. В ожидании своей очереди можно было отдыхать в специальном вагончике или же подняться наверх и немного посмотреть соревнования.

"Один раз, поднявшись наверх, в зоне, где могли находиться болельщики, ожидали продолжения соревнований спортсмены сборной Японии. Их фанаты не преминули воспользоваться случаем и приободрить их, подходили и говорили: «Постарайся! Мы за тебя болеем» и все такое. Мне тоже удалось сделать фото с некоторыми из них", — рассказывает Надя.

Как отмечает волонтер, языковой барьер не был помехой — во всех командах были добровольцы, свободно говорившие на английском. «В любом случае хоть кто-нибудь найдется, кто будет говорить на английском. Возможно, стоит что-то заранее узнать. Нам, например, на тренинге говорили, как говорить „привет“ и „до свидания“ на корейском», — отмечает Надя.

Совет волонтера. Не бойся языкового барьера. На крупных международных соревнованиях в интернациональной команде волонтеров всегда найдутся англоговорящие товарищи и такие же, как и ты, волонтеры из других стран.

К тому же иностранные волонтеры — непременные участники крупных спортивных мероприятий, с ними с удовольствием фотографируются, они создают настроение этого большого многонационального праздника. Кроме того, важно общаться со зрителями и заряжать их хорошим настроением, даже если соревнования начались в 9 утра, а возвращаются со склона болельщики изрядно уставшими.

"Ты им машешь, они улыбаются. Тем более я иностранка, вся такая забавная, — смеется Надя. — Один раз в Канныне я встретила мужчину, который занимается каллиграфией. Он мне сделал подарок — картину. А когда я сказала, что я из России, он был весь такой взволнованный, кому же рассказать, что я из России?! А рядом никого не было, некому было рассказать".

От Австралии до Канады

Как атлеты и зрители, так и волонтеры на Олимпийские и Паралимпийские игры приезжают со всего света. В Пхенчхане Надя встречала болельщиков из Германии, Франции, Австралии, Канады, США. География добровольцев столь же обширна.

"Я, например, жила с двумя австралийками. У нас был один дом, там было два этажа, выход на крышу. А в один из последних дней я мило пообщалась с женщиной из Канады, она была и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде. Она в возрасте уже, и внуки есть. Говорила, что муж остался, очень не хотел, чтобы она ехала, но она такой живчик", — рассказывает Надя.

В волонтерской команде Нади также была девушка из Канады, остальные — корейцы. Но даже если ребята говорили между собой по-корейски, всю важную информацию потом проговаривали на английском для иностранных добровольцев. Кроме того, менеджеры и координаторы волонтеров всегда идут навстречу и оптимизируют усилия добровольцев: например, график одной из австралиек перестроили так, чтобы девушка могла работать в паре с кореянкой, хорошо говорящей по-английски.

Совет волонтера. Внимательно заполняй анкету и обязательно указывай все навыки и умения, которыми обладаешь. Возможно, ты окажешься единственным человеком на спортивном объекте, который может говорить по-французски или по-японски.

До встречи в Токио

На вопрос о своем первом опыте зарубежного волонтерства Надя отвечает, что ей очень понравилось. Во время Паралимпийских игр ей удалось побывать на разных объектах: в Паралимпийском парке в Пхенчхане, биатлонном комплексе, в Канныне, где проходили соревнования по следж-хоккею и керлингу на колясках. Надя с маскотом Паралимпийских игр медвежонком Пандаби

Как отмечает волонтер, для нее добровольчество — это в первую очередь возможность путешествовать и знакомиться с людьми.

"Даже при том, что я, скажем, очень часто живу в хостелах, я меньше там разговариваю с людьми, я больше путешествую, хожу, в самом хостеле не сижу. А тут как-то больше выходит с людьми общаться, просто потому, что ты сидишь в одной столовой", — рассуждает Надя.

К сожалению, волонтерство за границей часто бывает затратным мероприятием, так как к расходам на билеты добавляется плата за жилье, которое добровольцам обычно не предоставляют. Здесь уже каждый сам расставляет приоритеты.

Совет волонтера. Если ты собираешься участвовать в мероприятии за границей, обрати внимание, оплачивает ли организация проживание, предоставляет ли льготы на размещение в отелях.

"Я думаю о Токио-2020, об Азиатских играх в Индонезии, — говорит Надя. — Но на данный момент я не готова тратить свой отпуск на то, чтобы, оплатив свое проживание и питание, быть еще и волонтером. Возможно, я сделаю исключение для Олимпиады в Токио, но пока для себя в других странах буду рассматривать волонтерство, только если предоставляют жилье. В России ограничения такого все же нет, у нас и проще, и дешевле, если потребуется. Да и в Москве много всего происходит".

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Беседовала Мария Таценко