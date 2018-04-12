Защитник ЦСКА назвал сильные качества игроков «Арсенала»

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» выделил сильные стороны футболистов лондонской команды. По его словам, в составе «канониров» выступают сильные нападающие, передает "Советский спорт"

"У «Арсенала» супернападающие, и все разноплановые. Александр Ляказетт , на мой взгляд, футболист штрафной площадки. Пьер-Эмерик Обамеянг может играть в контратакующий футбол и обладает сумасшедшей скоростью. Дэнни Уэллбек — это что-то среднее между Ляказеттом и Обамеянгом. И суперполузащитники, такие как Месут Озил и Генрих Мхитарян ", — цитирует Игнашевича пресс-служба армейцев.

Также он отметил, что оборона «Арсенала» имеет уязвимые позиции.

"В обороне, на мой взгляд, за исключением Косельни нет таких ярких личностей, как в атаке. В этом кроется небольшой дисбаланс «Арсенала», — сказал Игнашевич.

Матч ЦСКА — Арсенал состоится 12 апреля в Москве. Начало — в 22:05.