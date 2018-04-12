Ещё
Защитник ЦСКА назвал сильные качества игроков «Арсенала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник ЦСКА назвал сильные качества игроков «Арсенала» 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» выделил сильные стороны футболистов лондонской команды. По его словам, в составе «канониров» выступают сильные нападающие, передает "Советский спорт".
"У «Арсенала» супернападающие, и все разноплановые. Александр Ляказетт, на мой взгляд, футболист штрафной площадки. Пьер-Эмерик Обамеянг может играть в контратакующий футбол и обладает сумасшедшей скоростью. Дэнни Уэллбек — это что-то среднее между Ляказеттом и Обамеянгом. И суперполузащитники, такие как Месут Озил и Генрих Мхитарян", — цитирует Игнашевича пресс-служба армейцев.
Также он отметил, что оборона «Арсенала» имеет уязвимые позиции.
"В обороне, на мой взгляд, за исключением Косельни нет таких ярких личностей, как в атаке. В этом кроется небольшой дисбаланс «Арсенала», — сказал Игнашевич.
Матч ЦСКА — Арсенал состоится 12 апреля в Москве. Начало — в 22:05.
Газета.Ru: последние новости
Великобритания анонсировала заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля Алексей Березуцкий: ЦСКА попробует повторить чудо "Ромы" "Панатинаикос" снимется с участия в баскетбольной Евролиге
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США41
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд247
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение