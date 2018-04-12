Знамя Победы. Ямальцы оттачивают мастерство в конкурсе строя и песни

В этом году проект «Знамя Победы», который реализуется на Ямале с 2015 года, приурочен к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Его участниками традиционно выступают школьники, ветераны, общественники, работники предприятий, жители округа.

В школах автономного округа провели 15 мероприятий по спортивным единоборствам и показательные выступления по армейскому рукопашному бою. Всего в мероприятиях приняли участие более 800 человек. Наиболее крупные мероприятия прошли в Салехарде, Новом Уренгое Ямальском, Шурышкарском и Красноселькупском районах.

Так, в селе Яр-Сале в марте состоялось первенство Ямальского района по военно-прикладным видам спорта «Рубежи». В нем приняли участие команды из всех поселений Ямальского района. В течение недели шесть команд участвовали в конкурсе строя и песни, оттачивали мастерство несения караульно-постовой службы, разборке и сборке автоматов и стрельбе. Кроме того, проходили командные соревнования по волейболу, футболу, баскетболу и лыжным гонкам. В последние дни первенства прошла военно-патриотическая игра «Зарница». Команды прошли шесть этапов под названием: «медики», «пожарные», «снайперы», «штурмовики», «разведчики» и «саперы». Закончилась игра взятием снежной крепости. В итоге победителем игры «Зарница» стала сеяхинская школьная команда.

По итогам первенства «Рубежи 2018» больше всего очков набрала команда ярсалинской школы-интерната, на втором месте — салемальские школьники, на третьем — представители новопортовской школы-интерната.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО, до конца мая в рамках межрегионального патриотического проекта «Знамя Победы» запланированы следующие мероприятия: соревнования по самбо на Кубок Муравленко, показательные выступления по армейскому рукопашному бою в Надыме и открытое первенство Тазовского района по боксу.