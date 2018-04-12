Ещё
Нигматуллин: Буффона, конечно, жалко, но пенальти в ворота «Юве», считаю, был
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нигматуллин: Буффона, конечно, жалко, но пенальти в ворота «Юве», считаю, был 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об удалении Джанлуиджи Буффона и назначением пенальти в ворота «Ювентуса» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и туринским клубом (1:3).
«Сложный момент для оценки с точки зрения судьи. Момент спорный: 93-я минута матча, «Ювентус» совершает невероятный камбэк, в любой другой ситуации этот пенальти можно было назвать 100-процентным. Судьи должны обоюдно правильно судить. Я считаю, что, конечно, пенальти был.
К сожалению, нет информации о том, что сказал Буффон Майклу Оливеру. Скорее всего, что-то нелицеприятное, раз прямая красная карточка. Реакцию Буффона можно воспринимать как жест отчаяния. Его карьера движется к завершению. Единственный титул, который не выиграл Буффон, — это Лига чемпионов, и он был очень близок к полуфиналу. Буффона, конечно, жалко. Как вратарь, я понимаю эмоции Буффона. Он полностью отдаётся игре. Особенно его эмоции видны после третьего забитого гола.
Режиссура матча была великолепная. Три из четырёх матчей Лиги чемпионов были просто огонь. Четвертьфинал доставил массу ярких впечатлений», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.
Чемпионат.com: последние новости
Как работали европейские главные тренеры в Национальной хоккейной лиге Вице-президент IBU: у нас нет никаких подробностей происходящего Тебас рассказал, как Ла Лига смогла выйти из тяжёлого экономического кризиса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знарок лишился поста9
Британцев пугают российскими фанатками31
Сборная РФ установила новый антирекорд223
Распустить сборную РФ по футболу151
Липницкая опубликовала откровенное фото91
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение