Нигматуллин: Буффона, конечно, жалко, но пенальти в ворота «Юве», считаю, был

«Сложный момент для оценки с точки зрения судьи. Момент спорный: 93-я минута матча, «Ювентус» совершает невероятный камбэк, в любой другой ситуации этот пенальти можно было назвать 100-процентным. Судьи должны обоюдно правильно судить. Я считаю, что, конечно, пенальти был.

К сожалению, нет информации о том, что сказал Буффон Майклу Оливеру . Скорее всего, что-то нелицеприятное, раз прямая красная карточка. Реакцию Буффона можно воспринимать как жест отчаяния. Его карьера движется к завершению. Единственный титул, который не выиграл Буффон, — это Лига чемпионов, и он был очень близок к полуфиналу. Буффона, конечно, жалко. Как вратарь, я понимаю эмоции Буффона. Он полностью отдаётся игре. Особенно его эмоции видны после третьего забитого гола.

Режиссура матча была великолепная. Три из четырёх матчей Лиги чемпионов были просто огонь. Четвертьфинал доставил массу ярких впечатлений», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.